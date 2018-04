Tuttlinger Ostermarkt bietet mehr als nur Geschenke

Zu einem Besuchermagneten ist der von ProTUT und dem Rittergartenverein organisierte Ostermarkt am Karsamstag geworden: Zahlreiche Besucher haben sich in der Bahnhofstraße eingefunden, um das abwechslungsreiche Angebot der Kunsthandwerker an den rund 30 Ständen zu begutachten sowie das eine oder andere Geschenk zu kaufen. Für die kleinsten Besucher gab es vor der Stadtkirche ein lustiges Kasperltheater. Die Zuschauer lebten bei Kasperles Abenteuern rund um Ostern so richtig mit. Besinnlicher war es in der Galerie Bernhard am Place de Draguignan: Hier hatte der Ostergartenverein zum „Fest des Lebens“ eingeladen. Vor einem langen von Graffitisprayern gefertigten Bild, das die Abendmahlszene darstellt, war eine Tafel mit 21 verschiedenen Stühlen aufgebaut worden. Mit einer Matinee wurde die Tafel von Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes und Gemeinschaftsprediger Martin Schrott von den Apis eröffnet. Sie wurde zu einer Stunde des Innehaltens, die durch die Musik von Dos Mundos zu einem besonderen Erlebnis wurde.