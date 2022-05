Tuttlinger Ortsseniorenrat erkundet Landkreis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Ortsseniorenrat erkundete unter der Leitung von Herrn Walter Kümmerlen den Landkreis. Vorbei am „Stadtquartier Drei-Kronen-Hof“ führte der Weg zum „take-off GewerbePark“. Über Worndorf, Buchheim und Leibertingen steuerte die Gruppe das nächste Ziel - die gut erhaltene Burg Wildenstein an. Das gute Wetter ermöglichte, einen Spaziergang in den Burghof mit Blick ins Donautal und nach Irndorf einzuschieben. Über Hausen im Tal, Schloss Werenwag, Kloster Beuron und vorbei an Irndorf nach Gnadenweiler zur Wallfahrtskapelle „Maria, Mutter Europas“ endete der erlebnisreiche Nachmittag mit einer Einkehr.