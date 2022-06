Tuttlinger Ortssenioren erkunden Kreisgebiet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Ortsseniorenrat Tuttlingen erkundete unter der bewährten Leitung von Herrn Walter Kümmerlen den Landkreis Tuttlingen. Mit dem Bus ging es in Richtung Neuhausen, vorbei an den Großbaustellen der Tuttlinger Wohnbau „Stadtquartier Drei-Kronen-Hof“ und an den Neubauten der Tuttlinger Wohnbau in der Bodenseestraße. Herr Kümmerlen erläuterte detailreich und fachmännisch die einzelnen Objekte, ließ es sich aber auch nicht nehmen zur Situation der heimischen Baubranche aufgrund von Preisexplosionen und unterbrochenen Lieferketten wegen des Ukraine-Kriegs einzugehen.

Vor Neuhausen führte der Weg durch den „take-off GewerbePark“ mit dessen kommunaler Einbindung und der stetigen Weiterentwicklung. Beeindruckend war vor allem die Großbaustelle der Firma Karl Storz mit der Erweiterung des Logistikgebäudes und zusätzlichen großen Produktionsgebäuden mit dem Ziel, durch Konzentration wesentlicher Geschäftseinheiten auf einen Standort den Aufwand für die Transportlogistik deutlich zu reduzieren.

Über Worndorf, Buchheim und Leibertingen steuerte die Gruppe das nächste Ziel - die sehr gut erhaltene, aus dem 13. Jahrhundert stammende Burg Wildenstein und der auf dem Parkplatz liegende Infopoint über die in unserer Umgebung lebenden Luchse und Wölfe - an. Das gute Wetter machte es möglich, einen kleinen Spaziergang in den Burghof mit herrlichen Ausblicken ins Donautal und nach Irndorf mit dem Wanderheim „Rauher Stein“ einzuschieben. Über Hausen im Tal, dem majestätisch auf dem Felsen thronenden Schloss Werenwag, Kloster Beuron und vorbei an Irndorf nach Gnadenweiler zur Wallfahrtskapelle „Maria, Mutter Europas“ endete der erlebnisreiche Nachmittag mit einer gemütlichen Einkehr.