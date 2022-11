Tuttlinger Ortssenioren am Rheinfall

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die letzten sonnigen Tage im Oktober nutzte der Ortsseniorenrat zu einem halbtägigen Ausflug an den Rheinfall in der Schweiz. 40 Tuttlinger Seniorinnen und Senioren fuhren unter der Leitung des Vorstandsmitglieds Jürgen Klaiber mit dem Bus von Tuttlingen aus nach Schaffhausen. Von dort ging es zu Fuß vorbei am Schloss Laufen zu den imposanten Wasserfällen. Einen unvergesslichen Eindruck hinterließ die Plattform „Känzeli“, wo man die tosenden Wassermengen beobachten konnte. Die Tour wie die beeindruckenden Ereignisse machten Hunger, so dass bei der Rückfahrt nach Tuttlingen eine Einkehr im „Hirschen“ in Horn eingeplant wurde. Für den Monat Dezember ist ein Besuch des Konstanzer Weihnachtsmarktes geplant. Derzeit laufen die Planungen im Vorstand des Ortsseniorenrates für ein interessantes Jahresprogramm 2023.