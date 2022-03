Tuttlinger organisieren Friedenskundgebung

Der Krieg in der Ukraine bewegt auch Menschen in Tuttlingen: Eine private Initiative aus Bürgerinnen und Bürgern ruft zu einer Friedenskundgebung am Sonntag, 6. März, vor der Stadthalle auf. Wie die Initiatoren mitteilen, soll die Kundgebung ab 17 Uhr unter dem Motto „Für Frieden – Kundgebung, Stille, Kerzen“ auf dem Europaplatz stattfinden.

„Mit diesem offenen Angebot lädt die Initiative ein, gemeinsam für Frieden und Völkerrecht einzustehen, Krieg zu verurteilen sowie Mitgefühl für Millionen Schicksale zum Ausdruck zu bringen“, heißt es weiter in der Ankündigung. Im Zentrum der Kundgebung und Gedenkminuten stehe „der seit einer Woche brutal wütende Angriffskrieg in der Ukraine“. Die Veranstaltung soll aber auch informellen Raum für Unterstützungsmöglichkeiten von Geflüchteten bieten. Damit wolle man „der gefühlten Ohnmacht“ entgegenwirken.

Plattform für breites Engagement

In diesem Zusammenhang lädt die Initiative auch lokale Akteure, Privatpersonen sowie Organisationen, ein, diese Plattform zu nutzen, um von ihren aktuellen und anstehenden Tätigkeiten sowie Herausforderungen zu berichten. Zudem werden Spenden gesammelt für die von „Libereco“ und „Vostok SOS“ getragene humanitäre Hilfskampagne in der Ukraine.

Die gängigen Corona-Schutzmaßnahmen (Maske, Mindestabstand) sind einzuhalten. Organisiert wird die Veranstaltung von Andreas Brand, Verena Erfle, Jens Metzger, Carina Munoz, Philippe Kersting, Markus Sell und Leander Rist.