Tuttlinger Nachwuchsmusiker stehen beim Preisträgerkonzert auf der Bühne

Als Musik-„Talentschmiede Nummer eins in Deutschland“ bezeichnete Musikschulleiter Alfons Schwab unsere Region Schwarzwald-Baar-Heuberg angesichts der guten Ergebnisse bei „Jugend musiziert“. Beim Preisträgerkonzert am Freitag in der gut besuchten Stadthalle waren die Zuhörer vom Können der „JuMu“-Teilnehmer der Musikschule Tuttlingen restlos begeistert.

Die Musikschule Tuttlingen würdigte gemeinsam mit ihrem Förderverein „Viva La Musica“ und der Stadt ihre Teilnehmer der Wettbewerbe „Jugend musiziert“ und „Gitarrophilia“ mit einem Konzert und mit der offiziellen Übergabe von Urkunden und Gutscheinen. Auch das außergewöhnliche Engagement der beteiligten Lehrkräfte erfuhr an diesem Abend große Wertschätzung von allen Seiten. Von bezaubernden kleinen Geigerinnen und jungen Gitarristen bis zu den „alten Hasen“ in den höheren Alterskategorien, von Quer- und Blockflötisten bis zu den Blechbläsern, dazu die nimmermüden und unentbehrlichen Klavierbegleiter und als klangliche Sahnehäubchen obendrauf noch eine Sängerin und eine Altsaxophonistin: Ein Höhepunkt jagt den anderen in einem Programm, das der scheidende Musikschulleiter Klaus Steckeler nochmals zu einem bunten musikalischen Blumenstrauß zusammengefügt hatte.

60 Schüler der Musikschule Tuttlingen hatten in Schramberg am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen, 20 hatten sich für den Landeswettbewerb qualifiziert und 13 fürs Finale, den Bundeswettbewerb in Lübeck. (Wir haben berichtet.) So viele von ihnen kamen mit Preisen nach Hause, dass ihre Soloauftritte den Rahmen jedes Konzerts gesprengt hätten. Deshalb präsentierten sie sich in Ensembles in 20 knackig kurzen Programmpunkten. Alle 80 Mitwirkenden einzeln zu nennen würde auch den Rahmen eines Zeitungsartikels sprengen. Einige wenige Namen herauszugreifen verbietet sich jedoch angesichts der durchgängig hohen musikalischen Qualität. Wie aus einem unerschöpflichen Füllhorn verbreitete sich zwei Stunden lang bestens ausgebildetes Talent im Saal, das für die staunenden Zuhörer keine musikalischen Wünsche offenließ.

Wohl keine andere Musikschule kann sich den Luxus leisten, für einen Abend ein 24-köpfiges Querflötenensemble mit so vielen preisgekrönten Musikern zu bilden. Gleich fünf von ihnen waren beim Bundeswettbewerb erfolgreich. Alle gemeinsam legten unter der Leitung von Heinz Imrich einen fulminanten Konzertauftakt hin, einige von ihnen waren später nochmals als Trio oder Duo zu bewundern. Bei elf gemischten Blechbläsern unter der Leitung von Oliver Helbich glänzten Ton und Instrumente um die Wette bei Elgars „Pomp & Circumstance“. Als Posaunentrio und als Hornquartett kamen einige von ihnen im Lauf des Abends nochmals auf die Bühne. Mit Erfolg hatte die Schule auch eine Wettbewerbsnische besetzt: In der Wertung „Besondere Ensembles“ kommen Instrumentierungen zum Zug, für die es keine eigene Wettbewerbskategorie gibt. So sorgten ein Duo mit Blockflöte und Gitarre, zwei Querflöten mit Klavier sowie ein Trio mit Querflöte, Geige und Cello auch im Preisträgerkonzert für überraschende Klangfarben.

Große Wertschätzung für die vielfältige Arbeit an der städtischen Musikschule übermittelte der Erste Bürgermeister Emil Buschle: „Wir erleben heute live, wie gut die Musikschule der Stadt, ja der ganzen Raumschaft tut.“ Kein Verständnis habe er deshalb für die Diskussionen der letzten Zeit mit den kommunalen Partnern. „Ich bin froh, dass diese Dinge auf einem guten Weg sind“, sagte Buschle. Die Stadt fasse gerade die Ausrichtung des Landeswettbewerbs 2020 in Tuttlingen ins Auge.

Als neuer Vorsitzender des Fördervereins „Viva La Musica“ stellte sich Daniel Zeiler vor, und der neue Musikschulleiter Alfons Schwab sprach in seinem Schlusswort mutig und ehrlich auch die teilweise kontroverse Diskussion des Wettbewerbsgeschäfts an. Bei den Kritikern fielen Schlagworte wie „ehrgeizige Eltern“, „Vorzeigejugendliche“, und „um Anerkennung buhlende Lehrer“. „Wettbewerbsglück und Wettbewerbspech“ entscheide manchmal über das Verhältnis zwischen Eltern, Schülern und Lehrern. Mit der Musik lege die Schule jedoch einen wichtigen Grundstein unserer kulturellen Werte – auch bei Schülern mit Migrationshintergrund. Deshalb zweifelt Schwab nicht an der Legitimation des Wettbewerbs zur Förderung des musikalischen Nachwuchses. Schülern, Kollegen und Eltern rief er am Ende zu: „Ich freue mich, weiter mit euch arbeiten zu dürfen!“ (hör)