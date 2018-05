Tuttlinger Minigolfer sammeln Zähler für Klassenverbleib

Bei strahlendem Sonnenschein haben die Mannschaften der Senioren-Verbandsliga im Minigolf auf der Anlage in Hilzingen den zweiten Spieltag bestritten. Die Mannschaft des MGC Tuttlingen landete auf dem fünften Platz und sicherte sich wichtige Zähler für den Klassenverbleib.

Warme Witterung macht den Spielern zu schaffen

Von Anfang an sei hart um jeden Schlag gekämpft worden, berichten die Donaustädter. Das war in der Mittagszeit bei 28 Grad Celsius nicht ganz so einfach. Die beiden Top-Mannschaften vom MGF Waldshut und MGF Hilzingen lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Letztlich setzten sich die Platzherren aus Hilzingen knapp durch. Sie benötigten zwei Schläge weniger als Waldshut.

Die Mannschaft des MGC Tuttlingen, die in der Besetzung Frank Gramer, Wolfgang Schumacher, Bruno Karcher und Hans Stolt angetreten war, hatten gegen die Mannschaften vom MGC Sulzfeld und MGW Rheinstetten schwer zu kämpfen. Die Mannschaft des BSV Ohlsbach konnte von Anfang an nicht so mithalten mit den Spitzenergebnissen der Waldshuter und Hilzinger Spieler.

Am Ende des Wettbewerbs setzten sich die Tuttlinger aber dennoch von Ohlsbach und Rheinstetten ab und belegten an diesem Spieltag den fünften Platz. Vor den Donaustädtern landeten Spitzenreiter Hilzingen, Waldshut, der MC Schriesheim und Sulzfeld.

Durch den fünften Rang in Hilzingen sind wieder vier wichtige Punkte für den Klassenverbleib auf der Habenseite verbucht worden. Auch die beiden Ersatzspielerinnen des MGC Tuttlingen, Angelika Ringler und Christine Trepesch, die erst kürzlich ihren Geburtstag feierte, konnten mit dem einen oder anderen guten Ergebnis auf sich aufmerksam machen.