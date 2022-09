Tuttlinger Minigolfer peilen Aufstieg in dritte Liga an

Am vergangenen Wochenende hat auf der Minigolfanlage im Tuttlinger Umläufle der dritte und letzte Spieltag der Minigolf-Verbandsliga stattgefunden, den die Mannschaft des MGC Tuttlingen gewann. Damit haben sich die Donaustädter die Qualifikation zur dritten Liga gesichert.

Nach zwei Spieltagen führte die Mannschaft der Minigolfwölfe aus Rheinstetten punktgleich mit der des MGC Tuttlingen das Feld an, hatte aber die bessere Schlagzahl aufzuweisen. Dadurch mussten die Tuttlinger den letzten Spieltag unbedingt besser als die Kollegen aus Rheinstetten abschließen, um die diesjährige Verbandsligasaison als Sieger zu beenden und damit die Qualifikation zu den Aufstiegsspielen in die 3. Bundesliga zu schaffen.

Die Mannschaft des MGC Tuttlingen trat dazu in folgender Besetzung an: Katja Kling, Susanne Berneit, Klaus Hablitzel, Frank Gramer, Bruno Karcher, Patrick Saar und Ersatzmann Stefan Schumacher. Die Tuttlinger legten in Runde eins gleich gut los und führten das Feld vor Rheinstetten und Ilvesheim an. Der Vorsprung konnte Runde für Runde weiter ausgebaut werden. Einem souveränen Heimsieg stand mit 34 Schlägen Vorsprung vor dem Konkurrenten aus Rheinstetten stand nichts mehr im Wege.

Das Ergebnis des letzten Spieltages: 1. MGC Tuttlingen, 674 Schläge; 2. MGW Rheinstetten, 708 Schläge; 3. MC Ilvesheim, 802 Schläge. Tagesbester wurde Patrick Saar vom MGC Tuttlingen mit 125 Schlägen. Die beste Einzelrunde gelang Michael Hoffmann vom MC Ilvesheim mit 26 Schlägen.

Der Endstand der Verbandsliga nach dem letzten Spieltag: 1. MGC Tuttlingen, 10 Punkte, 1733 Schläge; 2. MGW Rheinstetten, 8 Punkte, 1765 Schläge; 3. MC Ilvesheim, 0 Punkte, 1923 Schläge. Somit ist die Mannschaft für die Aufstiegsspiele in die 3. Bundesliga qualifiziert. Diese finden an 8. und 9. Oktober im saarländischen Bildstock statt.