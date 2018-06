Tuttlinger Minigolfer feiern Erfolge

Die Minigolfer des MGC Tuttlingen haben sich bei den Heimspieltagen im Donaupark zweimal den Tagessieg und damit den zweiten Platz in der dritten Bundesliga Süd, Staffel 2, erkämpft. Außerdem zogen sie ins Achtefinale des DMV-Pokals ein..

Die Tuttlinger traten mit der Mannschaft Wolfgang und Sarah Schumacher, Patrick Saar, Bruno Karcher, Bianca Langenbacher, Frank Gramer, Angelika Ringler und Christine Trepesch an. Bei sommerlichen Temperaturen gab es hart umkämpfte vier Mannschaftsrunden. Von Anfang an setzte sich dabei das stark aufspielende Tuttlinger Teams an die Spitze des Feldes. Sie erzielte ein gutes Ergebnis von 582 Schlägen und sicherte sich damit den Tagessieg. Schriesheim und Heilbronn lieferten sich ein hartes Duell um Platz zwei, das am Ende die Schriesheimer für sich entscheiden konnten.

Beste Spielerin des Tages war Jugendeuropameisterin Sarah Schumacher vom Heimverein, die mit sensationellen 106 Schlägen in vier Runden glänzte. Es folgte als zweitbester Spieler Wolfgang Schumacher, ebenfalls vom MGC Tuttlingen, mit 112 Schlägen vor Marcel Bort aus Heilbronn mit 115 Schlägen.

Die Tabelle des Spieltages in Tuttlingen: 1. MGC Tuttlingen 582 Schläge/8 Punkte, 2. MSC Schriesheim 606/6, 3. BGC Heilbronn 619/4, 4. 1. MC Weinheim 641/2, 5. BSV 82 Ohlsbach 643/0.

Die Gesamttabelle nach drei von fünf Spieltagen: 1. MSC Schriesheim 1752/20, 2. MGC Tuttlingen 1753/14, 3. BGC Heilbronn 1796/10, 4. BSV 82 Ohlsbach 1810/8, 5. 1. MC Weinheim 1824/8.

10:0-Sieg gegen Mannheim

Außerdem empfing der MGC Tuttlingen im DMV-Pokal die Minigolfer aus Mannheim. Im Zweikampf mit je fünf Spielern wurde der Sieger gesucht, der in der Runde der letzten 16 Mannschaften auf Hilzingen trifft. Die Donaustädter traten in der Besetzung Frank Gramer, Bianca Langenbacher, Patrick Saar, Wolfgang Schumacher, Bruno Karcher und Ersatzspielerin Christine Trepesch an. Motiviert gingen die Tuttlinger in die drei Runden und setzten sich mit 10:0 durch. Der Termin für das Achtelfinale steht noch nicht fest, aber mit dem erneuten Heimrecht gehen die Donaustädter davon aus, dass sie Hilzingen Paroli bieten können.