Tuttlinger Mannschaften nicht vom Glück verfolgt

Die Tennis-Mannschaften des TC RW Tuttlingen haben beim vergangenen Spieltag überwiegend Niederlagen hinnehmen müssen. Die in der Regionalliga Südwest spielenden Damen 40 verloren beim TC Dietesheim 2:7.

Die Tuttlingerinnen hatten sich in Dietesheim, in der Nähe von Frankfurt, viel vorgenommen und lagen nach den ersten drei Einzeln 2:1 in Führung. Dagmar Storz (Nr. 2) sorgte für den ersten Punkt. Sie gewann nach 2:6 und 6:1 den Matchtiebreak 11:9. Auf dem Platz daneben gab Sandra Grieble so richtig Gas und gewann verdient mit 6:3 und 6:2. Dieser Erfolg nach mehreren Matchtiebreak-Niederlagen in dieser Saison war für die Nummer 4 der Tuttlinger Damen eine sichtbare Befreiung. Die Position 6 übernahm an diesem Spieltag Cecile Wagner, die aber Karine Neumann mit 1:6 und 2:6 unterlegen war.

Pech für Claudia Pauli-Teufel

Vor einer sehr schweren Aufgabe stand die Tuttlinger Nummer 1, Claudia Pauli-Teufel. Ihre Gegnerin Monika Kamen (LK 4) belegt aktuell Rang sieben der DTB-Damen-45-Rangliste in Deutschland sowie die gute Position 35 der internationalen ITF-Damen-45-Rangliste. Nach 2:6 im ersten Satz drehte Pauli-Teufel das Spiel und gewann den zweiten Satz mit 6:2. Den Matchtiebreak entschied die Dietesheimerin 10:7 zu ihren Gunsten. Als dann Tanja Wahler und Stefanie Werner in zwei Sätzen unterlagen, stand es nach den Einzeln 2:4.

Mit einer taktischen Doppelaufstellung wollten die Gäste ihre minimalen Chancen wahren. Die Doppel eins, Kamen/Breitgraf gegen Pauli-Teufel/Wahler, und drei, Beeck/Neumann gegen Werner/Wagner, gingen jedoch in zwei Sätzen an Dietesheim. Das zweite Tuttlinger Doppel, Storz/Grieble, zwang Roehmer/Bäck mit 6:4 und 0:6 zwar in den Matchtiebreak, den jedoch die Dietesheimerinnen 10:7 zum 7:2-Endstand gewannen.

Für die Tuttlinger Herren 30 stand das zweite Spiel in der Verbandsliga beim TSV Eschach auf dem Programm. Nach der 2:7-Niederlage im Auftaktspiel gegen die Spfr. Schwendi war eigentlich ein Sieg angepeilt. Dieses Vorhaben erlitt bereits im Vorfeld einen herben Dämpfer, da die Rot-Weißen nur mit vier Spielern antraten. Bei einer Sechser-Mannschaft stand es somit bereits 0:3 für den Gegner, bevor es überhaupt losging. Rainer Emperle, Johannes Tierpak, Frank Nothelfer und Steffen Baumann gaben dennoch ihr Bestes und holten immerhin drei Siegpunkte. Das 3:6 bedeutet jedoch aktuell den vorletzten Tabellenplatz.

Niederlage in Ratshausen

Die erste Herrenmannschaft des TC RW Tuttlingen war beim vermeintlich stärksten Gegner in Ratshausen zu Gast. In starker Aufstellung angereist, war die Euphorie jedoch schnell verflogen: Alle sechs Einzelbegegnungen gingen an die Platzherren. Knapp war es nur bei Michael Krause, der an Nummer 2 mit 5:10 im Matchtiebreak dem amtierenden Bezirksmeister Herren C unterlag, und bei Erik Rebholz, der an Nummer 6 ebenfalls den Matchtiebreak 5:10 verlor. Von den Doppeln siegten nur Simon Rodriguez-Ebert/ Moritz Beck verdient mit 10:4 im Matchtiebreak, während Krause/Klett und die Brüder Erik und Nino Rebholz in zwei Sätzen unterlagen. Somit blieb mit dem 1:8 den Donaustädtern nur ein Ehrenpunkt.

Erfreulich aus Tuttlinger Sicht war der 5:1-Sieg der zweiten Herrenmannschaft im Heimspiel gegen den TC Schwenningen III. Marvin Lock, Ingo Hasenbach und Alexander Stickel siegten in den Einzeln, die Nummer 1 Philipp Böhme unterlag knapp im Matchtiebreak. Die anschließenden beiden Doppel endeten siegreich für Tuttlingen, sodass der 5:1-Erfolg fest stand.