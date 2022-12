Firma Leibinger aus Tuttlingen ist auf Wachstumskurs

Ein „sehr gutes Geschäftsjahr“ liegt hinter der Tuttlinger Paul Leibinger GmbH, Spezialist für Kennzeichnungssysteme und Nummerierwerke. Aller Widrigkeiten zum Trotz sei 2022 gut verlaufen, teilt Geschäftsführerin Christina Leibinger mit, die Firma sei weiterhin auf Wachstumskurs.

Vor allem die Lebensmittel- und Konsumgüterbranche erweise sich für Leibinger als Wachstumsbranche, heißt es in der Mitteilung weiter. Dort stiegen die Anforderungen im Rahmen der Kennzeichnungspflicht für produzierende Unternehmen.

Aber auch die traditionelle Leibinger Sparte, wozu die Nummerierwerke zählen, habe dazu beigetragen, dass das Unternehmen 2022 erneut zweistellige Wachstumsraten aufweisen könne. Zum Umsatz und Gewinn nennt Leibinger keine Zahlen.

Unternehmen sieht sich breit aufgestellt

„Eine Stärke von Leibinger ist, dass das Unternehmen sehr breit aufgestellt ist“, sagt die Geschäftsführerin, die Nachfrage nach Leibinger-Druckern sei groß. „Aufgrund unserer langen Erfahrung in der Feinmechanik, die sich aus der Produktion von hochpräzisen Nummerierwerken gründet, wissen wir sehr gut, wie Kennzeichnungssysteme beschaffen sein müssen, damit sie verlässlich arbeiten“, erklärt Christina Leibinger.

Leibinger hat in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben in Millionenhöhe investiert. Im September 2021 übernahmen die Tuttlinger den Tintenherstellers SIS Ink Solution GmbH aus Bayern.

„Im Zuge dessen wurde auch in Tuttlingen am Stammsitz ein Tintenentwicklungszentrum aufgebaut, um die Kunden mit hochwertigen Tinten- und Lösemittelprodukten noch besser bedienen zu können“, schreibt das Unternehmen in der Pressemitteilung. Zudem wurde eine Vertriebsniederlassung in China eröffnet, neben USA und Tuttlingen der dritte Standort des Unternehmens.

300 Beschäftigte

Mittlerweile arbeiten etwa 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Leibinger. Das Unternehmen ist nicht tarifgebunden, will der Belegschaft zu Weihnachten aber eine Inflationsprämie in Höhe von 3000 Euro pro Person bezahlen. Der Bund gewährt diese Prämie steuer- und abgabenfrei.

Das Unternehmen wurde 1948 von Paul Leibinger gegründet. Nach seinem Tod 1963 übernahm Sohn Günter Leibinger die Geschäfte. Inzwischen wird das Unternehmen in dritter Generation von Christina Leibinger geführt. Seinen Sitz hat es im Gewerbegebiet Nord in Tuttlingen. 2023 ist für Leibinger ein Jubiläumsjahr, das 75-jähriges Bestehen soll gefeiert werden.