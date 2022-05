Tuttlinger LBU-Fraktion wird größer

Die LBU-Fraktion (Liste Bürgerbeteiligung und Umweltschutz) in Tuttlingen wird Franziska Jung, gewählt über die Tierschutzallianz, in die Fraktion integrieren und künftig mit zehn Mandaten im Tuttlinger Stadtrat vertreten sein. Bislang war Jung als einzelnes Mitglied im Stadtrat und signalisierte Interesse an einer verstärkten Zusammenarbeit.

Wie die Fraktionsvorsitzende Dr. Ulrike Martín, ihr Stellvertreter Uwe Schwartzkopf und der Sprecher des Verwaltungs- und Finanzausschusses Hans-Martin Schwarz mitteilten, sei man in mehreren vertraulichen Gesprächen überein gekommen, dass eine gute Basis der Zusammenarbeit möglich ist.

Bei den Sitzen der beschließenden Ausschüsse wird die LBU je einen Sitz hinzugewinnen. Ebenso wird man in der Verwaltungsgemeinschaft künftig statt mit zwei nun mit drei Mandaten vertreten sein. „Wir freuen uns auf eine gedeihliche Zusammenarbeit und die zusätzliche LBU-Stimme im Gremium“, so die Vertreter der LBU.