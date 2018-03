Tuttlinger Latein-Tänzer verteidigen Platzierungen

Die Latein-Tanzformationen der Tanzsportabteilung der TG Tuttlingen haben ihre Turnierserie in Weissach im Tal fortgesetzt. Mit einem fünften und einem geteilten vierten Platz verteidigten die Oberliga- beziehungsweise Landesliga-Mannschaft ihre Position in der Tabelle. Die A-Formation rangiert auf Platz vier. Das B-Team ist Dritter.

In der Oberliga Süd hatte es sich in den vergangenen beiden Turnieren bereits gezeigt, dass die Leistungen der Teams zwischen Platz zwei und sechs eng beieinander lagen. Das Tuttlinger A-Team überzeugte in Weissach im Tal mit ihren tänzerischen Leistungen. Weil die Donaustädter aber nur mit sechs Paaren antreten konnten, gelang die Verteidigung der vorderen Plätze im großen Finale nicht.

Von dem fünften Platz beim vergangenen Turnier will sich das Tuttlinger Team nicht unterkriegen lassen. Selbst von den Wertungsrichtern und Mittänzern aus anderen Mannschaften wurde die Formation der Tanzsportabteilung für ihre dargebotene Leistung hochgelobt und ermutigt.

Eine Entscheidung ist in der Oberliga bereits gefallen. Das A-Team des TSC Wallhausen sicherte sich in Weissach im Tal zum vierten Mal in Folge den ersten Platz mit allen Einsen in der Wertung. Damit ist der Aufstieg in die Regionalliga Süd sicher, weil sich Verfolger TSG Backnang B einen Ausrutscher erlaubte. Nach drei zweiten Plätzen wurde die zweitplatzierte Mannschaft nun auf Platz sechs gewertet. Hinter Wallhausen (4 Punkte), Backnang (12) folgen die TSG Bietigheim B (13) und die TSA aus Tuttlingen. Mit 18 Punkten liegen die Donaustädter gleichauf mit TSZ Weissacher Tal und knapp vor dem TSC Residenz Ludwigsburg B (19).

Das B-Team der TG Tuttlingen startete beim dritten Turnier in der Landesliga zum ersten Mal in der Saison mit einem vollständigen Team von acht Paaren. Trotz der guten Rahmenbedingungen reichte es nicht wie bisher zum dritten Platz. Die Tänzer von der Donau teilten sich den vierten Platz mit dem C-Team des TSC Bietigheim. Auf Platz drei landete das Team aus Heidelberg, während die ersten beiden Ränge wie bisher von Karlsruhe (1.) und Besigheim (2.) belegt wurden. Hinter dem Führungsduo liegt Tuttlingen auf dem dritten Rang.

In einer Woche reisen die Tuttlinger Lateinformationen zum Turniersportwochenende nach Wallhausen. Samstags, 10. März, will das A-Team den vierten Platz verteidigen. Am folgenden Tag (11.März) präsentiert das B-Team sein Können. Interessierte und Fans können die Teams unterstützen und im Reisebus mitfahren. Weitere Informationen gibt es unter tanzsport@tg-tuttlingen.de