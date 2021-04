Tuttlinger Kreis-CDU war für Söder, aber gratuliert Laschet

Eigentlich hatte die Parteibasis im Landkreis Tuttlingen sich für Markus Söder als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Dass nun Armin Laschet die CDU in den Bundestagswahlkampf führen wird, nimmt der CDU-Kreisverband aber sportlich. So zumindest gibt er es in einer Pressemitteilung bekannt.

„Dass die Entscheidung zugunsten von Armin Laschet ausgefallen ist, akzeptieren die Christdemokraten vor Ort und gratulieren dem CDU-Bundesvorsitzenden zur Kanzlerkandidatur der Unionsparteien“, heißt es im Wortlaut. Laschet und Söder seien zwei starke Kandidaten mit Regierungserfahrung in den beiden größten Bundesländern gewesen. „Mit Laschet steht nun ein Kanzlerkandidat bereit, der in den vergangenen Jahren erfolgreiche Regierungsarbeit in Nordrhein-Westfalen geleistet hat. Vor allem konnte Laschet dabei zeigen, dass er zusammenführt und nicht spaltet“, schreibt die CDU weiter.

Dennoch war Laschet offenbar nicht die Wahl des Kreisverbands im Vorfeld der Entscheidung: Bei einem Meinungsaustausch zu diesem Zeitpunkt des Kreisverbands habe sich gezeigt, „dass Ministerpräsident Söder einen breiten Rückhalt an der Parteibasis genießt“, heißt es. Dieses Stimmungsbild hätten die Kreisvorsitzende und Bundestagskandidatin Maria-Lena Weiss und der Landtagsabgeordnete Guido Wolf auch in die höheren Parteigremien getragen.

Als positiv bezeichnen es die Christdemokraten, dass die Entscheidung in einem lebhaften Prozess stattgefunden hat. „Dieser hätte unserer Auffassung nach noch breiter angelegt werden können - bis hin zu einem Mitgliederentscheid. Dies wurde leider von der Parteiführung versäumt“, so Weiss. „Dennoch halten wir die Entscheidung der Union für wesentlich demokratischer, als die Entscheidung bei anderen Parteien abgelaufen ist. Demokratie bedeutet nunmal Ringen um Sach-, aber auch Personalfragen“ zeigt sich Maria-Lena Weiss überzeugt. Jetzt gelte es nach vorne zu blicken. „Unsere Mitglieder erwarten hier Führung und sie erwarten, dass unsere Union als geschlossene Mannschaft in den Wahlkampf geht“.