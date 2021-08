Tuttlinger Krähe: Einzelverkauf startet am Montag

An diesem Montag startet der Einzelkartenverkauf der Karten für den Kleinkunstwettbewerb Tuttlinger Krähe. Der viertägige Wettbewerb eröffnet nach der Sommerpause die Kultursaison in der Angerhalle in Möhringen.

Vom 14. bis 19. September wird bei der 21. Auflage des Kleinkunstfestivals der oder die Nachfolger/in für Gewinner der Vorjahre wie Sascha Grammel, Florian Schroeder, Heinrich Del Core oder Suchtpotenzial gesucht, die sich nach ihrem Erfolg in Tuttlingen längst bundesweit einen Namen in der Szene gemacht haben.

An drei Wettbewerbsabenden, moderiert von Karl-Heinz Helmschrot stellen sich neun Finalisten und Finalistinnen vor, beim Preisträgerabend zeigen die „Besten der Besten“ und Vorjahressieger Lennart Schilgen aus Berlin nochmals Kostproben ihres Könnens.

Die Dauerkarten sind schon seit dem Frühjahr ausverkauft. Ab Montag, 23. August, sind nun zunächst online auch Einzelkarten für die „Krähe“ im vergünstigten Vorverkauf zu haben, ab 30. August dann auch persönlich. Die „Krähe-Pässe“ sind exklusiv in der Ticketbox zu haben, die eigens von 10 bis 13 Uhr öffnet.

Seit der Premiere im Jahr 2001 hat sich der Wettbewerb um den Bronzevogel prächtig entwickelt. Wie im Vorjahr muss der Wettbewerb zwar vom Frühjahr in den Frühherbst verschoben werden, aber auch in diesem Jahr können die begehrten Preise verliehen werden, um die sich neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer streiten, die die sechsköpfige Fachjury (Sabine Schürnbrand, Allensbach, Rosa Wagner, München/Puchheim, Karlheinz Helmschrot; Berlin, David Zapp aus Fridingen sowie Rolf Brohammer und Michael Baur, beide Tuttlingen) fürs Finale ausgesucht hat. Sie kommen aus ganz Deutschland und vertreten Sparten vom Kabarett über Comedy und Musik bis zum Varieté.