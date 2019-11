Tuttlinger Krähe: Der Dauerkartenverkauf startet

Was haben Sascha Grammel, Florian Schroeder, Heinrich Del Core, Martina Schwarzmann, Mario Barth und Bülent Ceylan gemeinsam? Alle sind schon bei der „Tuttlinger Krähe“ auf der Bühne gestanden. Seit der Premiere im Jahr 2001 hat sich der Wettbewerb um den Kleinkunstpreis bundesweit einen Namen in der Szene gemacht. Zum 20. Mal findet von Dienstag, 31. März, bis Sonntag, 5. April, die „Tuttlinger Krähe“ statt, so eine Pressemitteilung.

Die Angerhalle wird für den Jubiläumswettbewerb für vier Abende zum „Mekka der Kleinkunst“, denn vom Geheimtipp ist „die Krähe“ zu einem der meist beachteten Wettbewerbe im deutschsprachigen Raum geworden.

Aus knapp 100 Bewerbern hat die sechsköpfige Fachjury die zwölf Finalisten - elf Solo-Künstler und ein Ensemble - ermittelt, die sich dann nächstes Jahr live dem Publikum präsentieren dürfen. Sie kommen aus ganz Deutschland und vertreten Sparten vom Kabarett über Comedy und Musik bis zum Varieté. Am Samstag, 30. November, startet um 10 Uhr der Vorverkauf der limitierten Dauerkarten für alle vier Abende. Einzelkarten sind dann ab Mitte Dezember zu haben.

Um das hochkarätige Finalfeld zu besetzen, haben die Juroren Sabine Schürnbrand, Rosa Wagner, Karlheinz Helmschrot, David Zapp, Rolf Brohammer und Michael Baur im Vorfeld ganze Arbeit geleistet. Seit Ende Juli haben sie alle Bewerbungen gesichtet und unabhängig voneinander bewertet. Dieses Mal dabei sind: Comedian Berhane Berhane; der verwirrt-charmante Liedermacher El Mago Masin; Comedian, Kabarettist und Stimmenimitator Jakob Friedrich; schwäbischer Facharbeiter mit Bremer Wurzeln Heinz Gröning; Komiker, Musiker, Moderator und Musikkabarettist André Hartmann; die deutsch-russische Comedienne Liza Kos; der Schwabe mit kasachischen Wurzeln Nikita Miller; Comedic Story Teller, Stand-Up Comedian Martin Niemeyer; Matthias Reuter, der Kabarettist mit Klavier; Grenzgänger Matthias Romir, der Jonglierkunst ganz neu definiert; Musik-Kabarettist Lennart Schilgen mit Liedern und Schabernack sowie die Schlagzeugmafia mit Beat-Entertainment.

Auch wenn viele der Finalisten bereits mit Kleinkunst-, Kabarett- oder Musikpreisen ausgezeichnet wurden, begeben sie sich für die Aussicht eine „Tuttlinger Krähe“ gewinnen zu können nochmals in den Wettbewerb.

„Auch das unterstreicht die Wertigkeit unseres Wettbewerbs“, sagen Tuttlinger Hallen-Geschäftsführer Michael Baur und Programmchef Berthold Honeker.

Die Wettbewerbsabende, vom 31. März bis zum 2. April, moderiert Annette Postel, Entertainerin, Musikkabarettistin, Chanteuse und einzige deutschsprachige Operncomedienne.

Sie ist selbst „Krähe“-Preisträgerin: 2010 landete sie mit ihrem Pianisten Klaus Webel hinter Sascha Grammel auf dem 2. Platz. Die Vorjahressiegerin Miss Allie moderiert dann das Finale am Sonntag, 5. April. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Tuttlinger Formation 4fun.

Ab Samstag, 30. November, sind die limitierten Dauerkarten für alle Abende der „Tuttlinger Krähe 2020“ zu haben.

Dabei ist auch eine begrenzte Anzahl reservierter Sitzplätze erhältlich, wobei der überwiegende Teil am Prinzip der freien Platzwahl festgehalten wird. „Das passt zur Kleinkunst und trägt zum besonderen Flair der „Krähe“ bei“, erklärt Michael Baur.