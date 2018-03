Tuttlinger KLS Martin Group steigert Umsatz

Die Tuttlinger KLS Martin Group hat ihren Umsatz nach eigenen Angaben um zehn Prozent gesteigert. Laut Pressemitteilung lag er im vergangenen Jahr bei 240 Millionen Euro. Das Medizintechnik-Unternehmen zeigt sich damit zufrieden mit dem zurückliegenden Geschäftsjahr.

Die Wachstumstreiber waren laut KLS Martin die Regionen Nordamerika, Japan und Russland. Auch Indien zählt 2017 zu den erfolgreichsten Ländern der Group. Die indische Niederlassung wurde 2016 im südlichen Chennai eröffnet.

In Europa, insbesondere in Deutschland, Italien und Osteuropa, konnten die Umsatzziele ebenfalls übertroffen und damit signifikant Marktanteile gewonnen werden, heißt es weiter. Bezogen auf das Produktprogramm sei insbesondere die Nachfrage nach Implantatsystemen sowie nach Operationsleuchten bemerkenswert. Die neuen „Individual Patient Solutions“, also Produkte rund um die Planung und Umsetzung patienten-individueller Lösungen, hätten ebenso zum Erfolg in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie beigetragen.

Daneben gibt KLS Martin eine Personalie bekannt: Seit 15. Januar leitet Ingo vom Berg den Internationalen Vertrieb. „Wir sind sicher, mit Herrn vom Berg die optimale Besetzung für diese Rolle mit maßgeblichem Einfluss auf den internationalen Erfolg der KLS Martin Group gefunden zu haben und freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2018.“, so Christian Leibinger, geschäftsführender Gesellschafter.

Für 2018 plant KLS Martin ein neues Besucherzentrum in den USA. Es soll ähnlich der „KLS Martin World“ in Tuttlingen konzeptioniert sein.

Die KLS Martin Group mit Sitz in Tuttlingen hat 1200 Mitarbeiter weltweit. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Produkte rund um die Chirurgie, darunter Implantate, Elektromedizin, chirurgische Laser, Sterilisationscontainer, Operationsleuchten sowie über 16.000 chirurgische Instrumente. Die Gruppe erwirtschaftet rund 90 Prozent des Umsatzes im Ausland. KLS Martin produziert in Mühlheim, Freiburg, Tuttlingen und Penang, der Vertrieb erfolgt in 140 Länder.