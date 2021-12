Tuttlinger Klinikum bietet neue Ausbildung an

Ab September 2022 bietet das Klinikum Landkreis Tuttlingen auch die einjährige Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflegehelfer an

Das Klinikum Landkreis Tuttlingen möchte ganz besonders Menschen mit Hauptschulabschluss über die einjährige Pflegehilfeausbildung ein Sprungbrett in die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft verschaffen.

„Bei mir haben sich häufig Bewerber gemeldet, die Interesse am Pflegeberuf haben, aber die Zugangsvoraussetzungen für die dreijährige Pflegeausbildung nicht erfüllen. Dabei könnten sie menschlich genau richtig für den Pflegeberuf sein“, erklärt Sandra Keller, Ausbildungsleitung für Pflegeberufe am Klinikum.

Das Gesetz schreibt die Mittlere Reife als Zugangsvoraussetzung für die generalistische, dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft vor.

„Wer einen Hauptschulabschluss hat, kann aber die einjährige Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegehilfe absolvieren und daran die dreijährige Pflegeausbildung anschließen – bei guten Leistungen sogar mit einer Verkürzung der Ausbildungszeit“, erklärt Alfons Betzler, Schulleiter der Schule für Gesundheits- und Krankenpflegehilfe des Klinikums.

Wer letztere nicht anschließen möchte, kann aber auch direkt als Pflegehelfer in den Pflegeberuf starten: Mit dieser staatlich anerkannten einjährigen Ausbildung können Pflegehelfer am Klinikum, in Pflegeheimen oder in der ambulanten Pflege arbeiten. Dort übernehmen sie die Grundpflege von Patienten und unterstützen dreijährig examinierte Pflegekräfte bei der Behandlungspflege.

Acht Ausbildungsplätze in der Pflegehilfe schafft das Klinikum zu Beginn. Der theoretische Unterricht mit Grundlagen zur Pflege findet in der Schule für Gesundheits- und Krankenpflegehilfe statt. In den Praxisphasen werden die Auszubildenden auf den Stationen des Klinikums von erfahrenen Pflegekräften geschult.

Die formalen Voraussetzungen sind ein Hauptschulabschluss, gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und eine gesundheitliche Eignung. „Und die persönliche Eignung eines Bewerbers für diesen sozialen und verantwortungsvollen Beruf ist wichtig“, fügt Betzler hinzu.

Bewerben kann man sich schon jetzt bei Sandra Keller, E-Mail s.keller@klinikum-tut.de.