Tuttlinger Klinikum bekommt eine Chefärztin für die Medizinische Klinik

Dr. Julia Schumm (Foto: Privat) ist vom Aufsichtsrat des Klinikums Landkreis Tuttlingen zur neuen Chefärztin der Medizinischen Klinik I (Kardiologie und Intensivmedizin) gewählt worden. Sie wird zum Juni des kommenden Jahres auf Dr. Michael Kotzerke folgen, der dann andere Aufgaben übernehmen und im November in den Ruhestand gehen wird.

Die 44-jährige Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie mit der Zusatzbezeichnung internistische Intensivmedizin ist derzeit geschäftsführende Oberärztin in der Klinik für Innere Medizin I (Kardiologie) der Helios Dr.-Horst-Schmidt-Klinik in Wiesbaden.

Mit Kompetenz und menschlicher Art überzeugt

„Frau Dr. Schumm hat in einem wirklich sehr guten Bewerberfeld mit ihrer eindrucksvollen medizinischen Kompetenz und ihrer menschlichen Art überzeugt. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, mit dieser Wahl nicht nur eine überzeugende Nachfolgeregelung für die Kardiologie getroffen, sondern eine wichtige Weichenstellung für die gesamte Klinik vorgenommen zu haben“, äußert sich Landrat Stefan Bär als Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikum Landkreis Tuttlingen sehr zufrieden.

Weiterentwicklung de Klinikums in herausfordernden Zeiten

Auch der Geschäftsführer des Klinikums, Dr. Sebastian Freytag ist mit der Entscheidung mehr als einverstanden: „Frau Dr. Schumm, da spreche ich für die gesamte Auswahlkommission des Klinikums, passt sehr gut zu uns. Sie wird als Chefärztin der Medizinischen Klinik I das Team engagiert führen und die Angebote der Kardiologie sinnvoll ergänzen.“ Die Geschäftsführung freue sich auf die Zusammenarbeit mit Frau Dr. Schumm, die wichtige Erfahrungen in die gemeinsame Arbeit zur Weiterentwicklung des Klinikums in herausfordernden Zeiten einbringen werde.

Julia Schrumm verfügt über Zusatzqualifikationen Interventionelle Kardiologie, Herzinsuffizienz, Kardiale Magnetresonanztomographie sowie Kardiale Computertomographie Stufe 3. Schumm ist in Baden-Württemberg geboren und aufgewachsen. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Töchtern. Ihre Karriere startete die Ärztin am Universitätsklinikum Jena. Eine weitere Station war das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, bis sie 2013 die Stelle in Wiesbaden angetreten hat.

Expertin für Kathetereingriffe am Herzen

„Ich freue mich sehr auf die Arbeit als Chefärztin am Klinikum in Tuttlingen. Ganz besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem gut aufgestellten Team der Klinik, um das Leistungsangebot der Kardiologie zukunftsgerichtet für die Menschen in der Region weiterzuführen und weiterzuentwickeln. Auch sind mir ein Austausch und die Vernetzung mit den niedergelassenen Fach- und Hausärzten sehr wichtig“, erläutert die Ärztin. Expertin ist Dr. Schumm vor allem für diagnostische und therapeutische (interventionelle) Kathetereingriffe am Herzen. Die interventionelle Kardiologie nimmt heute eine führende Stellung in der Behandlung von Herz-Kreislauferkrankungen ein und trägt dazu bei, dass die Sterblichkeit von Patienten mit Erkrankungen wie Herzinfarkt, schwerer Herzschwäche oder Klappenerkrankungen stetig sinkt. Die Kardiologie arbeitet dabei eng mit den entsprechenden Fachkliniken der Universitätsklinik Freiburg zusammen.