Tuttlinger Junioren-Triathlet Jan Diener gewinnt den Deutschland-Cup

Die besten Jugend-Triathleten Deutschlands haben sich zum abschließenden Wettkampf der Deutschland-Cup-Serie in Goch nahe der holländischen Grenze getroffen. In der Jugend A (Jahrgänge 2002 und 2003) ging der amtierende Deutsche Meister, Jan Diener von den Tuttlinger Sportfreunden als Favorit ins Rennen, bei dem es auch noch um den Gesamtsieg in der Deutschland-Cup-Wertung ging. Mit großem Vorsprung gewann Jan Diener nicht nur das Rennen, sondern somit auch die Gesamtwertung des Deutschland-Cups.

Bereits auf der 750 Meter langen Schwimmstrecke konnte sich der Nationalkaderathlet mit einer dreiköpfigen Spitzengruppe etwas vom Feld absetzen und wechselte mit dieser auch auf die Radstrecke. Auf den mit vielen Wendepunkten gespickten 20 Radkilometern wurde das Trio jedoch nach zwei von sechs Runden vom Verfolgerfeld gestellt. Doch mit einem schnellen Wechsel in die Laufschuhe setzte sich der 16-jährige Wurmlinger gleich zu Beginn des abschließenden Fünf-Kilometer-Laufs wieder an die Spitze des Feldes. Von Runde zu Runde baute er seinen Vorsprung immer weiter aus und überquerte schließlich mit 19 Sekunden Vorsprung als Erster die Ziellinie. „Das ist richtig cool. Heute hat wieder alles gepasst“, freute sich der strahlende Sieger im Ziel.

Den Sieg in der Gesamtwertung des DTU-Jugendcups holte sich Jan Diener obendrein. Mit einem zweiten Platz und zwei Siegen war er der dominierende Athlet der Jugend A in der Deutschland-Cup-Rennserie. Der TSF-Athlet, der seit einem Jahr am Olympiastützpunkt in Freiburg lebt und trainiert, klettert durch diese Erfolge auch eine weitere Kaderstufe nach oben. In der nächsten Saison gehört er dem Nachwuchskader I der Deutschen Triathlon-Union an.