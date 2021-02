Tuttlinger „Jugend forscht“-Wettbewerb feiert im Europapark

Am achten Regionalwettbewerb Donau-Hegau von „Jugend forscht“ nehmen 95 Mädchen und Jungen teil. Die Jungforscher sind mit 61 Prozent mehrheitlich männlich. Insgesamt stehen 53 Projekte zur Begutachtung an. Diese Werte liegen auf dem Niveau von 2016. Seitdem hatten sich mindestens 114 Teilnehmer mit 60 Projekten angemeldet. Den Höchststand erreichte „Jugend forscht“ in Tuttlingen mit 129 Teilnehmern und 65 Projekten im Jahr 2019. In diesem Jahr sind Teilnehmer aus den Kreisen Tuttlingen (23), Konstanz (22), Rottweil (6), Schwarzwald-Baar (6) und Tübingen (1) dabei. Das Gymnasium Spaichingen und das Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen stellt mit neun beziehungsweise acht Projekten die größte Gruppe. Die Arbeiten verteilen sich auf sieben Fachgebiete und die beiden Altersklassen „Jugend forscht“ (ab 15 Jahre) und Schüler experimentieren (ab vierter Klasse). Es sind Arbeitswelt (6/5), Biologie (6/5), Chemie (5/2), Geo- und Raumwissenschaften (5/2), Mathematik/Information (5/3), Physik (1/4) und Technik (6/1).