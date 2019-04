Tuttlinger ist „bester Maskenbildner Deutschlands“

Der Tuttlinger Wolfgang Weber ist Chefmaskenbildner am Mainfranken Theater in Würzburg und erhält in diesem Jahr den vom Berliner Unternehmen Kryolan ausgelobten Award „Goldene Maske für Maskenbildner“ als bester Maskenbildner Deutschlands. Mit der Auszeichnung würdigt das Berliner Unternehmen ein engagiertes Lebenswerk oder die Gestaltung bedeutender Bühnen-, Film- oder Fernsehmasken.

Wolfgang Weber, der Herr der Illusionen, befasste sich schon als Jugendlicher mit dem Äußeren seiner Umwelt. „Schon während seiner Schulzeit“, berichtet seine Mutter lachend, „hat er den Damen in der Nachbarschaft die Haare gemacht und damit sein Taschengeld aufgebessert.“ Deshalb absolvierte er nach der Schule auch eine Friseur-Ausbildung beim Salon Heckenberger in Tuttlingen. Danach folgte der Zivildienst und dann eine sechsmonatige Arbeitsphase in Gosheim.

Seine Mutter war es, die den Ausschlag gab, dass Wolfgang Weber dem Friseurhandwerk „Adieu“ sagte. Sie hatte eine Fernsehsendung über Maskenbildner gesehen und ihren Sohn auf diese Möglichkeit einer Fortbildung hingewiesen. „Ein anerkannter eigener Ausbildungsberuf war es damals noch nicht. Dies ist es erst seit dem Jahr 2002“, erinnert sich Wolfgang Weber. Deshalb bewarb er sich beim Saarländischen Staatstheater in Saarbrücken, wo er sich von 1986 bis 1988 zum Maskenbildner fortbildete. „Fachliche Kenntnisse, zur Kunstgeschichte zum Beispiel, musste ich mir selbst erarbeiten“, erzählt Weber. „Heute lernen die Absolventen dies auf der Schule.“

Nach seinem Volontariat in Saarbrücken ging es bis 1990 an die Städtischen Bühnen nach Regensburg, bevor ihn der Chefmaskenbildner des Theaters Dortmund als sein persönlicher Stellvertreter zu sich holte. Nach neun Jahren wechselte Wolfgang Weber 1999 an das Mainfranken Theater Würzburg, wo er seither als Chefmaskenbildner alle künstlerischen „Fäden“ in Händen hält. Hier in der Maske sind der Kreativität und Phantasie (fast) keine Grenzen gesetzt. Hier wird alles selbst gemacht, von den Special Effekts bis hin zu den handgeknüpften Perücken, meist aus Echthaar.

„An die 500 Perücken haben wir bisher angefertigt“, erzählt Wolfgang Weber. Das sei einfacher, als die eigenen Haare der Darsteller nach den Vorgaben der Regisseure herzurichten. „Zum einen muss es oft sehr schnell gehen, vor allem dann, wenn die Darsteller in einem Stück unterschiedliche Rollen spielen“, so dass es einfacher sei, vorbereitete künstliche Frisuren nur noch auf die richtigen Köpfe zu setzen, erklärt er. Zu dem perfekt zur jeweiligen Inszenierung geschminkten Gesicht gehören natürlich auch eigens hergestellte Masken und vieles mehr.

Inzwischen hat Wolfgang Weber am Mainfranken Theater Würzburg 17 junge Maskenbildner ausgebildet, von denen fast alle von ihm übernommen wurden und mit in seinem Team arbeiten.

Die Anerkennung der Ausbildung und Weiterbildung junger Leute zum Maskenbildner und Visagisten ist für ihn nach wie vor ein großes Anliegen. Deshalb ist die Auszeichnung mit der „Goldenen Maske“ für Wolfgang Weber auch eine besondere Auszeichnung. „Das ist fast so wie der Bambi in der Filmbranche“, meint er. Eben „nur“ von Kryolan, dem weltweit führenden Hersteller von Kunstblut und Theaterschminke – einem Unternehmen mit Stammsitz in Berlin, das nicht nur deutsche Theater beliefert, sondern zum Beispiel auch Hollywood.

Seit 2004 ist Wolfgang Weber Mitglied der Prüfungskommission der IHK Karlsruhe im Ausbildungsberuf „Maskenbildner“. Er bildet am Mainfranken Theater junge Maskenbildner aus, von denen einige schon mehrfach mit dem renommierten Baden-Baden-Award ausgezeichnet wurden. Zudem ist Weber Obmann der Gewerkschaft Deutscher Bühnen. 2016 wurde ihm vom Theater- und Orchesterförderverein des Mainfranken Theaters ein Sonderpreis verliehen.