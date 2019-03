Tuttlinger Hockey-Mannschaften beenden die Saison

Die Hockeyspieler des TC RW Tuttlingen haben die Hallenrunde abgeschlossen. Von der B-Jugend bis zu den Mädchen D waren sieben Teams im Einsatz.

B-Jugend (2002/2003)

Mit einem fünften Platz hat die erste Mannschaft der männlichen Jugend B die Hallensaison in der Oberliga abgeschlossen. Die Tuttlinger legten in der Endrunde der besten sechs Teams aus Baden-Württemberg einen Fehlstart hin. In der ersten Partie gegen Gastgeber SSV Ulm patzten die Rot-Weißen 0:4 im Kollektiv. Trotz der anschließend guten Leistungen gegen den späteren Finalisten HC im TSG Heilbronn reichten die drei Punkte aufgrund des schlechteren Torverhältnisses in der Gruppe H nicht für ein Weiterkommen ins Halbfinale. Im Spiel gegen den VfB Stuttgart hatte Tuttlingen alles gut im Griff und sicherte sich den fünften Platz in der Abschlusstabelle.

Die gleichaltrigen Vereinskameraden von der zweiten Mannschaft gaben in der Endrunde der Verbandsliga vor heimischem Publikum ihr Bestes. An diesem Tag wollte aber nicht viel gelingen. Die Pässe in den Sturm klappten selten, die Stürmer blieben weitgehend glücklos und erzielten ein Tor in drei Spielen. In der Verteidigung ließen die Gastgeber den Gegnern zu viel Raum. Die Donaustädter verabschiedeten sich mit drei Niederlagen gegen den späteren Meister Mannheimer HC IV, Vizemeister HC Konstanz und die drittplatzierte TSG Bruchsal aus der Saison.

Knaben A (2004/2005)

Bei den Spielen um die Plätze sieben bis elf ließen die Tuttlinger in der Oberliga nichts anbrennen. Mit dem Torverhältnis von 10:1 Treffern bei den drei Siegen gegen den HTC Stuttgarter Kickers II, dem Mannheimer HC III und dem Bietigheimer HTC sowie einem Unentschieden gegen den VfB Stuttgart beendete Rot-Weiß als Siebter die Saison.

Knaben B (2006/2007)

Verletzungs- und krankheitsbedingt fuhr der TC RW mit einem kleinen und besonders jungen Kader zur Endrunde der Verbandsliga. Bei Gastgeber TSV Mannheim reichte es zwar für die Teilnahme am Spiel um Platz 3. In dieser Begegnung dominierten die Tuttlinger gegen den Karlsruher TV. Sie brachten die Führung aber nicht über die Runden und kassierten in der letzten Sekunde den Ausgleich. Im anschließenden Shoot-Out behielten die Karlsruher die Nerven, sodass Tuttlingen auf dem vierten Platz landete.

Knaben C (2008/2009)

Im organisierten Spielbetrieb bei Gastgeber HC Markdorf haben die Knaben C alle wie in dieser Altersklasse üblichen vier Spiele ungefährdet gewonnen und eindrucksvoll ihre Stärken gezeigt. Offensiv wie defensiv zeigten sie eine gute Leistung.

Knaben D (2010 und jünger)

Das sehr junge Team hat sich bei den organisierten Spielen in Villingen von seiner besten Seite gezeigt. Mit der Unterstützung zweier Mädchen zeigten die Kinder von der Donau persönliche, aber auch als Mannschaft Fortschritte. Sie erzielten zum Saisonabschluss mehrere Tore und feierten damit schöne Erfolge.

Mädchen D

Die gleichaltrigen Mädchen D zeigten an ihrem letzten Hallenspieltag das beste Hockey der Saison und freuten sich bei Gastgeber VfR Merzhausen über zwei deutliche Siege und ein Unentschieden. Ein Spiel wurde von den Tuttlingerinnen knapp verloren.