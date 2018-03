Tuttlinger Hockey-Mädchen beenden Saison auf Rang vier

Die Hockey-Mädchen B (Jahrgänge 2005/2006) des TC RW Tuttlingen haben bei der Verbandsliga-Endrunde in Weinheim den vierten Platz belegt. Schon das Erreichen dieser Endrunde mit sechs Mannschaften war ein Erfolg.

In den Partien gegen den Karlsruher TV und den HC Ludwigsburg IV erspielten sich die Tuttlingerinnen zwar nur einen Punkt, durch die bessere Tordifferenz stand der TC Rot-Weiß trotzdem überraschend im Halbfinale dem AC Weinheim gegenüber.

Das junge Tuttlinger Team zeigte in dieser Partie gegen die körperlich deutlich stärkeren Gastgeberinnen gutes Hockey und sah sich – hauptsächlich durch die sehr gute Abwehrarbeit – schon mit einem Bein im Finale. Doch kurz vor dem Ende gelang Weinheim der spielentscheidende Treffer zum Sieg.

Im kleinen Finale gingen die Tuttlingerinnen gegen den Club an der Enz in der ersten Hälfte verdient in Führung. Doch der Gegner kam noch zum Ausgleich. So musste der dritte Platz im Shoot-out ermittelt werden. Dort mussten sich die Rot-Weiß-Mädchen geschlagen geben und mussten als Vierter den Heimweg antreten.

Die männliche Hockey-B-Jugend B (Jahrgänge 2001/2002) des TC RW Tuttlingen zeigte in Lahr bei den Platzierungsspielen der Oberliga zwar dynamisches Hockey, blieb aber mit vier Punkten in drei Spielen etwas unter ihren Möglichkeiten. Zwar gehen die Ergebnisse gegen den HC Lahr (3:3) und gegen den HC Markdorf (3:2) in Ordnung. Allerdings war die 1:2-Niederlage gegen den ETSV Offenburg unglücklich. Tuttlingen war in dieser Partie lange Zeit spielbestimmend. Damit steht am Ende der Hallensaison für die Tuttlinger Jugendlichen der 13. Platz fest, was einer soliden Platzierung im Mittelfeld entspricht.