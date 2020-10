Tuttlinger Hockey-Herren trumpfen mit Sieg auf

In der Hockey-Verbandsliga der Herren hat der TC RW Tuttlingen den Karlsruher TV II mit 2:1 (1:0) geschlagen.

Zum ersten Saisonspiel und außerdem dem ersten Spiel der Herrenmannschaft überhaupt auf dem Feld hieß die Tuttlinger Mannschaft den Tabellenführer der vierten Verbandsliga Karlsruhe willkommen. Das Spiel begann rasant. Jedoch merkte man schon im ersten Viertel des Spiels, dass während der Sommerferien und des Corona-Lockdowns sich wohl nicht alle Spieler fit gehalten hatten. Nichtsdestotrotz hatten die Männer des TC RW Tuttlingen in der ersten Spielhälfte die Überhand, konnten sich aber kaum gefährliche Torchancen erspielen. Erst kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit holten Tobias Ebinger und Luis Reschetov einen Sieben-Meter heraus, welchen Kapitän Magnus Pinnekamp sicher zur 1:0-Führung verwandeln konnte. Mit dieser knappen Führung ging es in die zweite Halbzeit, wobei die Tuttlinger schon wussten, was auf sie zukommen würde. Leider stand Tuttlingen das ein oder andere Mal etwas zu offensiv, was kurz vor dem Ende des dritten Viertels mit einem ansehnlichen Gegentor zum 1:1 bestraft wurde. Torwart Florian Müller, der zuvor schon einige Male die Herren aus Tuttlingen vor Gegentoren gerettet hatte, wurde in dieser Situation keine Chance gelassen. Im letzten Viertel wurde das Spiel somit zu einem ziemlich offenen Schlagabtausch. Da ein Unentschieden für Tuttlingen nicht infrage kam, fasste sich Tobias Ebinger nach schönem Kombinationsspiel ein Herz und hämmerte den Ball gekonnt am starken Karlsruher Torwart vorbei zum 2:1 ins Netz. Die letzten Spielminuten wurden mehr oder weniger gekonnt verteidigt.

Mit diesem Sieg steht der TC RW Tuttlingen nach dem ersten Spiel mit drei Punkten in der Tabelle da und kann den Mannschaften, die aufgrund von Corona schon ein paar Spiele und Punkte mehr auf dem Konto haben, zeigen, dass sie sich warm anziehen müssen.