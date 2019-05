Tuttlinger Herren 30 und 40 starten mit Siegen in Saison

Den Tennis-Mannschaften des TC RW Tuttlingen in den Altersklassen 30 und 40 ist ein Saisonauftakt nach Maß gelungen. Beide gewannen ihre Spiele.

Als nachträglicher Aufsteiger in die Bezirksoberliga hatten die RW-Herren 40 den TC Deißlingen-Lauffen zu Gast. Überraschend gelangen fünf Siege in den Einzelbegegnungen durch Johannes Tirpak, Michael Schuler, Axel Kohlrusch, Thomas Cycz und Andreas Kaufmann; speziell Schuler und Kaufmann zeigten Nervenstärke in den entscheidenden Matchtiebreaks. Mit dem 5:1 war der Sieg bereits gesichert; in den Doppelbegegnungen wurde dennoch weiter gekämpft. Im Doppel eins siegten JohannesTirpak/Michael Krause, im Doppel drei Axel Kohlrusch/Andreas Kaufmann zum 7:2-Sieg und der Tabellenführung nach dem ersten Spieltag.

Die Herren 30 empfingen in der Verbandsliga den TC Nordstetten. Ebenfalls in den Einzelbegegnungen wurde auch hier der Grundstein zum Sieg gelegt. Ein starker Auftritt von Emanuel Pudimat mit einem Matchtiebreak-Sieg und überzeugende Erfolge von Johannes Tirpak, Frank Nothelfer und Andreas Finkbeiner sorgten für vier Punkte. Der einzige Doppelsieg von Tirpak/Finkbeiner im dritten Doppel brachte den 5:4-Sieg und Tabellenrang zwei zum Saisonstart.

Die erste Tuttlinger Herrenmannschaft musste sich daheim in der Bezirksklasse 2 dem TC Seitingen-Oberflacht 4:5 geschlagen geben. Die vier Siegpunkte holten Michael Krause, Wilhelm Klett und Sebastian Knittel im Einzel sowie Krause/Klett im Doppel eins.

Die Damen 40 des TC RW Tuttlingen nehmen zur Saison-Halbzeit den letzten Platz in der Regionalliga ein. Nach dem 0:9 zum Auftakt in Ludwigshafen gab es auch gegen den TC Dietesheim und den TC Bammental zwei 0:9-Niederlagen. Am Samstag, 25. Mai, geht es zum Tabellenführer TC Doggenburg.