Tuttlinger Haus startet in die Neue Saison

Das Tuttlinger Haus in der Donaustraße 19 startet nach der Winterschließung wieder in die Saison. In dieser Zeit ist das Museum dienstags, donnerstags, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Tuttlinger Haus zeigt das alltägliche Leben seiner Bewohner im 19. Jahrhundert. Das Gebäude entstand nach dem großen Stadtbrand von 1803 und ist heute das einzige Haus dieser Art, das so noch öffentlich zugänglich ist. Hier können alle typischen Merkmale eines Tuttlinger Hauses nach dem Standbrand entdeckt und erkundet werden. Ab dem 4. Mai wird im Fruchtkasten die Sonderausstellung „Moderne in Tuttlingen – Schenkung Heinichen“ starten. Dort werden Werke von Inge Braitsch-Martin, Udo Braitsch, Franz Bucher, Kurt Frank, Edgar Hofschen, Friedrich Sieber oder Roland Martin bis zum 4. September zu sehen sein.