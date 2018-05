Tuttlinger Gymnasien stellen sich vor

Die Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen rücken näher. Deshalb laden die beiden Tuttlinger allgemein bildenden Gymnasien, das Immanuel-Kant- (IKG) und das Otto-Hahn-Gymnasium (OHG), auch dieses Jahr alle interessierten Eltern der Viertklässler aus Tuttlingen und den umliegenden Städten und Gemeinden zu Informationsabenden ein.

Dabei werden das Schulprofil und die Besonderheiten der beiden Schulen vorgestellt. Das IKG lädt am Montag, 5. März, in seine Aula, das OHG am Dienstag, 6. März, in seine Mediothek ein. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Am Freitag, 9. März, findet zudem von 14.30 bis 17.30 Uhr der Tag der offenen Tür an beiden Gymnasien statt. Hierzu sind vor allem auch die Kinder eingeladen. Es gibt viel Interessantes anzuschauen, und auch Rundgänge und Führungen werden angeboten.

Die zentralen Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen sind am Mittwoch, 21. März, und Donnerstag, 22. März, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Zur Anmeldung werden der Ausweis des Kindes oder ein anderer Identitätsnachweis und die Blätter vier, fünf und sieben der Grundschulempfehlung benötigt. (pm)