Tuttlinger Gemeinderat berät über Donauwehr

Wie geht es weiter beim Donauwehr? Laut Mitteilung der Stadt wird das Thema in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 8. November und des Gemeinderats am 19. November auf der Tagesordnung stehen.

Oberbürgermeister Michael Beck hat sich dazu mit Vertretern der Initiative „Erhaltenswe(h)rt“ aus getauscht. Einen Aufstau von 1,50 Meter soll Tuttlingen künftig erlaubt sein. Aber: „Der Bescheid ist nur auf den ersten Blick eindeutig – vieles steckt im Detail“, so OB Beck. Daher habe die Stadt vorsorglich Klage eingereicht – zunächst zur Fristwahrung. Ob die Stadt bei der Klage bleibt, wird der Gemeinderat entscheiden. „Diese wichtige Frage müssen die gewählten Vertreter der Bürgerschaft in öffentlicher Sitzung fällen“, so der OB.