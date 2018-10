Tuttlinger geht für Prügelattacke ins Gefängnis

Ein Streit um zu laute Musik, der zu einer Prügelattacke führte. Damit hat sich die Berufungskammer am Landgericht Rottweil beschäftigt und das Urteil gegen einen 38-Jährigen Tuttlinger bestätigt. 15 Monate Haft. Keine Bewährung. So hatte auch schon das Amstgericht Tuttlingen in erster Instanz geurteilt.

Auslöser für die Prügel und Tritte war wohl eine Beschwerde über zu laute Musik. Die Geschädigte, die in Rottweil auch als Nebenklägerin aufgetreten war, hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. November 2017 an der Wohnungstür des 38-Jährigen geklopft, um gegen die Lärmbelästigung zu protestieren. Für den 38-Jährigen Grund genug, um auf die Frau loszugehen – so der Vorwurf.

Gewalt oder Sturz

„Sind Fußtritte gegen den Kopf potentiell lebensgefährlich?“, fragte der Vorsitzende Richter Thomas Geiger den Tübingen Gerichtsmediziner. „Ja“, lautete die Antwort von Frank Wehner. Im vorliegenden Fall seien die schweren Kopfverletzungen, darunter ein Schläfenbeinbruch, einer jetzt 53-jährigen Nachbarin des Angeklagten nicht als konkret lebensbedrohend einzuschätzen. Allerdings schloss der Forensiker eindeutig auf „stumpfe Gewalt“. Denn für die Folgen eines Sturzes sehe er „viel zu viele Verletzungen in geschützten Bereichen“. Nach einem einfachen Sturz gebe es die vor allem an „prominenten“ Stellen und auch nur an einer Körperseite.

Vor der Prügelattacke hatte die Geschädigte selbst bei einer anderen Bewohnerin des Hauses in der Tuttlinger Nordstadt „ein paar Bier“ getrunken, wie die Gastgeberin als Zeugin berichtete. „So vier bis fünf“, erklärte die Frau auf Nachfrage. „Jede?“, entfuhr es dem erstaunten Vorsitzenden.

Die Zeugin war in jener Nacht von der spät heimgekehrten Mutter des Angeklagten darüber informiert worden, dass ihr Sohn die andere Frau „bearbeitet“ hätte. Auf die Frage der Staatsanwältin nach der Wesensart des Angeklagten meinte die Zeugin: „Wenn er nüchtern ist, ist er ein feiner Kerl. Aber wenn er getrunken hat, provoziert und hetzt er gern“.

Urteil in zweiter Instanz

Am Amtsgericht Tuttlingen war der Vorfall mit einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten ohne Strafaussetzung zur Bewährung geahndet worden. Dagegen war der Tuttlinger in Berufung gegangen. Sein Anwalt plädierte auf eine Bewährungsstrafe von unter neun Monaten. Nach längerer Beratung folgte die 11. Kleine Strafkammer dem Antrag der Staatsanwältin und verwarf die Berufung. „Ihr Leben ist ja nicht gerade eine Bilderbuchkarriere“, sagte der Vorsitzende zu dem Angeklagten, der zwar nur wenige Vorstrafen habe, darunter aber solche wegen Aggressionsdelikten. Im vorliegenden Fall habe ein „alkoholbedingter Aggressionsdurchbruch“ zu erheblichen Tatfolgen geführt.

Das Urteil des Tuttlinger Amtsgerichts sei tat- und schuldangemessen, befand die Kammer. Dagegen kann der 38-Jährigen einen Revisionsantrag stellen.