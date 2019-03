Tuttlinger Flohmarkt findet am 1. Juni statt

Die Anmeldefrist für den Sommer-Flohmarkt des Gewerbe- und Handelsvereins ProTUT hat begonnen. Er findet am Samstag, 1. Juni, statt. Wie Organisatorin Cathrine Gebel mitteilt, ausnahmsweise nicht am Southside-Samstag.

Grund sind zum einen die Pfingstferien. Aber nicht nur das: „Es ist schwierig geworden, Southside und Flohmarkt organisatorisch unter einen Hut zu bringen“, sagt Gebel. Die Bauhofmitarbeiter hätten am Southside-Wochenende ohnehin alle Hände voll zu tun. Da sei der Flohmarkt kaum zu stemmen.

Je nach Zahl der Anmeldungen wird sich der Flohmarkt dieses Jahr aber wieder weiter in die Innenstadt ausdehnen. Zwar bleibe die Weimarstraße Hauptveranstaltungsort, so Cathrine Gebel. Auch in der Bahnhofstraße, voraussichtlich zwischen Gerry Weber und Marktplatz, seien aber Stände geplant. Zudem werde es ein Gastroangebot auf dem Marktplatz geben.

Wer Artikel anbieten möchte, sollte sich laut Mitteilung schnell anmelden. Die Nachfrage war in den Vorjahren immer groß. „Die Stände werden der Reihe nach vergeben und stehen nur begrenzt zur Verfügung“, so Gebel.