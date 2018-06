Tuttlinger Flüchtlingsteam gewinnt auch das siebte Spiel

Die aus Asylbewerbern bestehende dritte Mannschaft des SC 04 Tuttlingen ist als einziges Team in den Staffeln der Fußball-Kreisliga C noch ohne Punktverlust. Die SC-Mannschaft gewann in der Staffel 3 bei der SG Dürbheim/Mahlstetten II 4:1 und bleibt damit Tabellenführer. In der Staffel 2 belegt die SG Gosheim-Wehingen nach ihrem Auswärtssieg in Epfendorf den dritten Platz.

Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 2

FC Epfendorf II – SG Gosheim-Wehingen II 1:3 (0:1). - Tore: 0:1 Silas Häring (34.), 1:1 Valentin Sauter (53., Foulelfmeter), 1:2 Florian Regele (54.), 1:3 Bekir Demir (68.).

FC Frittlingen II – SV Irslingen II 2:0 (2:0). - Tore: 1:0 Florian Wühr (28.), 2:0 Robert Bischoff (34.).

Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 3

VfL Nendingen II – SG Dürbheim/Mahlstetten II 3:4 (3:3). - Tore: 1:0 Kevin Mägerle (7.), 2:0 Maurizio Colucci (24.), 2:1 Manuel Schutzbach (36.), 3:1 Philipp Senger (38.), 3:2 Timo Wenzler (40.), 3:3 Benedikt Butsch (44.), 3:4 Manuel Schutzbach (75.).

SV Kolbingen II – FK Spaichingen 1:1 (1:1). - Tore: 1:0 (15., Eigentor), 1:1 Sven Semunovic (45.). - Besondere Vorkommnisse: gelb-rote Karte gegen den SV Kolbingen II (60.).

SG Dürbheim/Mahlstetten II – SC 04 Tuttlingen III 1:4 (1:1). - Tore: 0:1 Amaf Dibba (24.), 1:1 Adrian Wenzler (31.), 1:2 Abubacarr Janneh (55.), 1:3 und 1:4 Amaf Dibba (62. und 80.).

KF Shqiponja Tuttlingen – SV Renquishausen II 5:0 (3:0). - Tore: 1:0 und 2:0 beide Fatih Saplak (3. und 6.), 3:0 Sevdail Sulejmani (43., Foulelfmeter), 4:0 Ibrahim Arabul (69.), 5:0 Ilir Sabani (80.).

SG Durchhausen/Gunningen II – SV Tuningen II 5:2 (2:1). - Tore: 1:0 Tobias Holl (10.), 1:1 Dominik Bury (17.), 2:1 Jörg Sahler (35.), 3:1 Jannick Pape (46.), 4:1 Jörg Sahler (64.), 5:1 Jannick Pape (83.). 5:2 Silas Herceg (90.).

FV Fatihspor Spaichingen II – VfL Nendingen II 11:2 (4:1). - Tore: 0:1 Lukas Huss (9.), 1:1 Selahattin Yelken (10.), 2:1 Mahir Özer (28.), 3:1 Nümin Aslantas (34.), 4:1 Mahir Özer (39.), 5:1 und 6:1 beide Mustafa Avci (53. und 57.), 7:1 Ömer Demir (67.), 7:2 Dennis Becker (75.), 8:2, 9:2 und 10:2 alle Oktay Hamurcu (77., 78. und 80.), 11:2 Gökhan Gürcü (88.).

SV Spaichingen – SV Königsheim 1:0. Mehr als das Ergebnis war nicht in Erfahrung zu bringen.