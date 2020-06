Tuttlinger Firmen versuchen, mit allen Mitteln durch die Krise zu kommen

„Unvorstellbar“ ist es laut Peter Siara vom gleichnamigen Transportunternehmen früher gewesen, dass es in der Tuttlinger Medizintechnik-Branche einen Einbruch geben könnte. „Früher“ das war vor Corona, das war, bevor 1380 Unternehmen im Kreis Tuttlingen Kurzarbeit beantragen mussten (Zeitraum März-April).

Auch bei dem Tuttlinger Kurierdienst spiegeln sich die Auswirkungen der Krise in den Auftragsbüchern wider. Wo kurzgearbeitet wird, werden wesentlich weniger Transporte gebucht. Die Ausfälle kann Siara zumindest teilweise durch feste Touren, wie Bäcker- und Zeitschriftenlieferungen, auffangen. Denn die Ausfälle sind mit rund 25 Prozent auch bei Siara beträchtlich. Er weiß: „Stahl auf dem Heuberg ist keine harte Währung mehr.“ Dennoch steht Kurzarbeit bei Siara derzeit nicht zur Debatte.

24 574 Menschen waren im Landkreis Tuttlingen in den Monaten März und April von Kurzarbeit betroffen. Etliche Unternehmen machen auch in Tuttlingen momentan von diesem Mittel Gebrauch, um Entlassungen zu vermeiden. Darunter beispielsweise Karl Storz, Henke-Sass Wolf, die Vito AG und seit 1. April auch die Chiron-Werke. Bei Chiron befinden sich derzeit rund fünf Prozent der Belegschaft in Kurzarbeit, darunter Führungskräfte. Laut Geschäftsführerin Vanessa Hellwing ist es noch nicht absehbar, „wie lange diese angespannte Situation andauern wird“. Zumal Chiron durch die Rezession in der Automobilindustrie schon vor Corona eine rückläufige Auslastung zu verzeichnen hatte.

Auch das Medizintechnikunternehmen Karl-Storz nutzt die Kurzarbeit in einzelnen Bereichen, um auf die Krise zu reagieren. Ebenso Henke-Sass Wolf, dessen Pressereferent Kevin Rodgers „damit rechnet, bis September aus dem Gröbsten raus zu sein“. Das Unternehmen hat vorläufig über die Sommermonate Kurzarbeit angemeldet.

Alle Hersteller im Bereich Medizintechnik leiden unter den verschobenen Operationen. So sind die Krankenhäuser weiterhin gehalten, Intensivkapazitäten für Corona-Notfälle freizuhalten. Erschwerend wirkt sich aus, dass eine beträchtliche Zahl Erkrankter nach wie vor den Gang zu Arzt oder Klinik meidet. Das führt laut Werner Hiller von Getsch & Hiller dazu, dass bisher trotz der Lockerungen keine Erholung bei der Nachfrage einsetzt. Auch Getsch & Hiller verzeichnet einen deutlichen Rückgang der Auftragseingänge, bisher wurde aber keine Kurzarbeit anzeigt.

Auch die Vito AG wurde mit ihren Produkten kalt von der Corona-Pandemie erwischt. Das Unternehmen vertreibt seine in Tuttlingen produzierten Frittierölfilter zu 80 Prozent im Export. Alle 150 Vertriebsländer sind von einem Lockdown betroffen, so Vorstandsvorsitzender Andreas Schmidt. Seit März befindet sich ein Großteil des Vertriebs in Kurzarbeit. Schmidt plant, die Kurzarbeit bis Ende des Jahres schrittweise abzubauen, zumal die Vito AG durch eine Erweiterung der Zielgruppe, hin zum verarbeitenden Gewerbe mit Kühlschmierstoffen, trotz Corona einen positiven Trend verzeichnen könne. Schmidt ist sich sicher, durch konsequente Prozessoptimierung gestärkt und mit nachhaltigem Wachstum aus der Krise zu gehen.

Aesculap AG, Diener GmbH & Co.KG und die Binder GmbH steuern bisher ohne Kurzarbeit durch die Krise. Bei Aesculap ist der Auftragseingang seit April zwar zurückgegangen. Das Unternehmen kann die geringere Auslastung jedoch durch interne Prozesse abfedern, wie Vorstand Joachim Schulz berichtet. Seit Kurzem erlebt der Auftragseingang wieder einen Aufschwung. Obwohl dieser bei Diener im März und im April schleppend war, sei die Produktion noch mit Aufträgen aus der Vor-Corona-Zeit ausgelastet, so Geschäftsführerin Carolin Baur.

Binders CEO Michael Binder gibt sich leidenschaftlich: „Ich kämpfe jeden Tag dafür, dass Binder gut durch die Krise kommt.“ In einigen Bereichen hat das Unternehmen sogar alle Hände voll zu tun, Mitarbeiter arbeiten wie gehabt. In Binder-Freezern werden Coronaviren-Proben eingefroren, um später daran zu arbeiten. Die Ultratiefkühlschränke kommen im Hochsicherheitslabor der Universität Bern zum Einsatz, um neue Erkenntnisse über das Virus zu erlangen. Die Trockenschränke hingegen werden in Gesundheitseinrichtungen zur Dekontamination der Schutzmasken eingesetzt.

Diese Verschiebung des Markts beobachtet auch Julia Steckeler. Als Vertreterin der Clusterinitiative Medical Mountains weiß sie, dass die Auftragslage je nach Produkt und Absatzland in den Unternehmen teilweise stark eingebrochen ist. Manche Unternehmen sind zu 100 Prozentin Kurzarbeit. Wer augenblicklich besonders nachgefragte Produkte im Bereich der Schutzausrüstung herzustellen vermag, kann hingegen eine Zunahme des Auftragseingangs verzeichnen.

Dennoch: Alle genannten Firmen konnten bisher auf Entlassungen als letztes Mittel verzichten. Auch die Agentur für Arbeit kann nicht von einer Entlassungswelle im Landkreis Tuttlingen berichten, es gebe bisher keinen auffälligen Anstieg an anzeigepflichtigen Entlassungen, so Elena Niggeman, Sprecherin der Agentur. Die aktuelle Arbeitslosenquote Stand April für den Kreis Tuttlingen liegt bei 3,5 Prozent, das sind 2850 Menschen. Die Prognosen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung würden auf einen Anstieg der Arbeitslosigkeit hindeuten, allerdings sei diese Annahme stark von der weiteren Entwicklung der Krise abhängig, so Niggemann.

Die Arbeitnehmer selbst gehen unterschiedlich mit der belastenden Situation um. Etliche hätten die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung genutzt, was zu einem Anstieg des Krankenstands in manchem Tuttlinger Unternehmen sorgt.

Von einem Erfolgsmodell weiß Julia Steckeler von der Cluster-Initiative „Medical Mountains“ zu berichten. Eigens für Corona wurde die „Drehscheibe“, eine Plattform für schnelle Hilfe und den Austausch, ins Leben gerufen. Gesuche oder Angebote werden hier öffentlich gemacht und fördern die Vernetzung. Beispielhaft dafür stehe der Gastronomie-Ausstatter, der inzwischen das Land Baden-Württemberg mit dringendst benötigten Nitril-Handschuhen beliefert. Oder der Arzt, der dank eines Maschinenbauers mit freien Kapazitäten jetzt in der Lage ist, eigene Schutzausrüstung nach seinen Vorstellungen zu produzieren. Nur zwei Beispiele von vielen für ungewöhnliche und früher vielleicht unvorstellbare Geschäftsbeziehungen.

Auch in der Zulassungsthematik steht „Medical Mountains“ seinen Mitgliedern unterstützend zur Seite. Denn, so Steckeler: „Es ist nicht so einfach, wie es oft dargestellt wird, Beatmungsgeräte von Automobil-Zulieferern herstellen zu lassen.“ Die Hürden der Zulassung seien in der Medizintechnik trotz Corona nach wie vor hoch. Einen positiven Effekt der Corona-Lockerungen nimmt Steckeler eher im gesellschaftlichen, denn im unternehmerischen Bereich wahr. Sie persönlich glaube nicht, dass sich die Lage dieses Jahr noch wesentlich verbessere.