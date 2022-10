Tuttlinger Finanzamtschef wechselt nach VS

Michael Schwegler leitet ab sofort das Finanzamt Villingen-Schwenningen. Das teilt das Finanzministerium Baden-Württemberg mit. Er folgt auf Karl-Heinz Huy, der nach acht Jahren als Amtsleiter in Villingen-Schwenningen in den Ruhestand getreten ist. Zuvor war Schwegler neun Jahre lang Leiter des Tuttlinger Finanzamts.

Michael Schwegler begann im Jahr 1990 als Finanzanwärter im gehobenen Dienst beim Finanzamt Bad Mergentheim. 1994 schied Schwegler zunächst freiwillig aus dem Landesdienst aus, um Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen zu studieren. Nach seiner zweiten juristischen Staatsprüfung entschied er sich erneut für das Land als Arbeitgeber: Im Jahr 2000 wurde er beim Finanz-amt Böblingen eingestellt. Zwei Jahre später wechselte er zur Oberfinanzdirektion, wo er als Referent für Aus- und Weiterbildung zuständig war. In selbiger Funktion arbeitete er in den Jahren 2006 und 2007 beim Finanzministerium Baden-Württemberg. Im Jahr 2009 wurde Schwegler Ständiger Vertreter der Amtsleitung beim Finanzamt Villingen-Schwenningen. Vier Jahre später wurde er an das Finanzamt Tuttlingen versetzt und zum Amtsleiter bestellt.

Beim Finanzamt Villingen-Schwenningen ist Schwegler von nun an als Amtsleiter tätig. Er hat dort 251 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 44 Auszubildende. Das Steueraufkommen betrug im Jahr 2021 insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro.

Aktuell sind die Finanzämter laut Ministerium in besonderer Weise gefordert: So bedeutet die Grundsteuerreform für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel zusätzliche Arbeit.