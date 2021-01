Handwerkerarbeiten haben am Montagmittag zu einem Einsatz der Tuttlinger Feuerwehr bei einer Firma für Medizintechnik in der Keltenstraße geführt. Nach dem Alarm einer Brandmeldeanlage rückte die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten gegen 12.30 Uhr aus. Vor Ort stellte sich dann aber heraus, dass dort Handwerker mit Schleifarbeiten an einem Parkettboden beschäftigt waren. Der Staub löste offenbar die Brandmeldeanlage aus, wie die Polizei mitteilt. Zu einem Brand oder anderen Schäden kam es nicht.