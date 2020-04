Tuttlinger Feuerwehr löscht Waldbrand

Zwischen Tuttlingen, dem Altental und Mattsteig hat es am Dienstag gebrannt. Die Feuerwehr musste einen Vegetationsbrand auf einer Fläche von rund 400 Quadratmeter löschen. Die Brandbekämpfer verweisen deshalb auf die gestiegene Waldbrandgefahr.

Um 12.45 Uhr war eine Rauchentwicklung gemeldet worden. Diese hatte sich im Bereich der Landesstraße 5945 zwischen Tuttlingen und dem Altental sowie Mattsteig als ein Vegetationsbrand auf einer Fläche von gut 400 Quadratmetern bestätigt. Laut der Feuerwehr sei dies vermutlich durch Fahrlässigkeit verursacht worden. Im Einsatz war die Tuttlinger Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen, die Polizei sowie die staatliche Forstbehörde.

Die Feuerwehr weist zudem daraufhin, dass es derzeit eine akute Waldbrandgefahr und Gefahr von Flächenbränden gebe. Die Feuerwehr habe bei mehreren Wald- und Flächenbränden Schlimmeres verhindern können. „Die derzeit anhaltende Hochwetterlage mit strahlendem Sonnenschein hat Wald und Wiesen ausgetrocknet und die Gefahr von Wald- und Flächenbränden deutlich erhöht“, schreiben die Brandbekämpfer in einer Pressemitteilung. In der Region sei bereits die Waldbrand-Warnstufe vier von fünf, die einer hohen Gefährdung entspricht, erreicht. Unter natürlichen Bedingungen würden Wald- und Flächenbrände aber in den seltensten Fällen entstehen.

Die Mehrzahl der Brände wird beispielsweise durch wilde Verbrennungen, Grill- oder Lagerfeuer, achtlos weggeworfene Zigarettenstummel oder vorsätzliche Brandstiftungen hervorgerufen. Glasflaschen und Glasscherben können durch die Bündelung der Sonnenstrahlen wie ein Brennglas wirken und trockenes Gras, Laub oder Holz entzünden. Auch auf Waldböden oder Grasflächen abgestellte Fahrzeuge mit heißen Katalysatoren würden, so die Feuerwehr, eine erhebliche Brandgefährdung darstellen.

„Durch den verantwortungsvollen Umgang mit unserer Natur und der Einhaltung von wenigen Sicherheitshinweisen lassen sich Wald- und Flächenbrände wirkungsvoll vermeiden“, sagt Klaus Vorwalder, Kommandant der Feuerwehr Tuttlingen.

Sicherheitshinweise der Feuerwehr Tuttlingen:

- Kein offenes oder unkontrolliertes Feuer im Wald oder auf Wiesen.

- Nicht rauchen und keine brennenden Gegenstände, beispielsweise Zigarettenstummel wegwerfen. Es gilt ein Rauchverbot von März bis Oktober.

- Grillgeräte auf festem, nichtbrennbarem Untergrund kippsicher und in sicherer Entfernung zu Waldflächen aufstellen. Besondere Vorsicht ist bei starkem Windgeboten.

- Grillkohle und Asche erst entsorgen, wenn diese vollständig erkaltet sind.

- Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkplätze, keine Wiesen oder Felder.

- Lassen Sie kein Glas oder keine Glasscherben zurück.

- Achten Sie besonders auf Kinder, die mit Feuer experimentieren und Lupen als Brennglas verwenden.

- Melden Sie Brände oder Rauchentwicklungen sofort über die Notrufnummer 112.

- Halten Sie Zufahrten zu Wäldern frei. Es sind wichtige Rettungswege.