Tuttlinger Feuerwehr am Ostermontag stark gefordert

Die Feuerwehrabteilung Tuttlingen ist am Ostermontag zu drei Einsätzen gerufen worden. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Um 16.29Uhr wurde die Drehleiter vom Rettungsdienst zu einem medizinischen Notfall angefordert, um beim Transport eines Patienten zu unterstützen. Während dieser Maßnahmen ging ein weiterer Notruf ein. Am Gleis 3 des Tuttlinger Bahnhofs brannte ein Mülleimer. Die eintreffenden Einsatzkräfte löschten das Kleinfeuer mit Hilfe von Kleinlöschgerät ab.

Am Abend, um 20.38 Uhr wurden die Feuerwehrangehörigen erneut zur Hilfe gerufen. Umsichtige Bürger hatten einen Flächenbrand im Bereich des Mutpol-Areals entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Beim Eintreffen brannte eine Wiesenfläche von rund 30 Quadratmetern. Laut der Mitteilung der Polizei war ein Schutthaufen in der Nähe einer angelegten Grillstelle in Brand geraten.

Mit einem Löschrohr konnte der Brand zügig gelöscht werden. Um an alle Glutnester heranzukommen, wurden die Brandreste auseinandergezogen und gründlich abgelöscht. Nach Kontrolle mittels Wärmebildkamera wurde die Einsatzstelle verlassen. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften sowie die Polizei mit einem Streifenwagen. Laut den Ordnungshütern war es nicht zu einem Sach- oder Personenschaden gekommen.