Tuttlinger „Faire Wochen“ starten am 21. Juni mit Filmabend

Mit dem Film „Power to Change“ und einer Diskussion mit Regisseur Carl-A. Fechner am Dienstag, 21. Juni, um 19 Uhr im Scala-Kino beginnt die diesjährige „Faire Woche“. Der Eintritt ist frei, wie der Veranstalter mitteilt.

Mit „Power to Change – Die EnergieRebellion“ wird das Jahrhundertprojekt Energiewende filmisch erlebbar. Es ist die Geschichte einer Suche – einer Reise, auf der Antworten aif Fragen wie diese gefunden werden: Was bedeutet die Energiewende für uns konkret? Wo liegen die wirtschaftlichen, ökologischen, und sozialen Chancen? Wo die Probleme und Risiken? Was können wir gewinnen, um welchen Preis?

Der Film stellt die Auseinandersetzung um eine Energiewende dar, die von unten erfolgt –dezentral und regional. Er greife die persönlichen Geschichten von Menschen auf, die die Erhaltung ihrer natürlichen Lebensgrundlage selbst in die Hand nehmen und will dabei Personen und Schauplätze zu einem authentischen Zeitdokument verweben.

Fechner befasst sich als Regisseur und Produzent seit vielen Jahren mit Fragen der Nachhaltigkeit. Seit 2019 ist er in Tuttlingen ansässig. Nach der Vorführung berichtet Fechner über seine Arbeit und steht für eine Diskussion zur Verfügung.