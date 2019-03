Tuttlinger Ehepaar golft sich um die ganze Welt

60 Millionen Golfer soll es weltweit geben. Die Tuttlinger Brigitte und Hermann Schäuble gehören dazu - und sie golfen tatsächlich weltweit. In Ägypten, Frankreich, in Dubai, auf Teneriffa und auf Sardinien sind sie schon zum Golfen gewesen, um nur einige Landstriche zu nennen. Traumziele, die es noch zu entdecken gibt, sind für sie Südafrika oder Mauritius.

Hermann Schäuble spielt rund 50 Turniere im Jahr. Im Schnitt ist er jede Woche zwei bis dreimal auf dem Golfplatz. Seine Frau Brigitte spielt auch, muss wegen eines Bandscheibenvorfalls und einer Osteoporose-Erkrankung aber langsam machen. Bewegung steht auch für sie hoch im Kurs, gerade wegen der Gesundheit: „Man muss schon schauen, dass man nicht zu bequem wird“, sagt die 66-Jährige. Ins Fitness-Center gehen beide, Brigitte Schäuble macht zudem Gymnastik mit ihrer Osteoporose-Gruppe, sie fährt Rad, walkt und hält sich auf dem Trampolin fit. Ihr Mann Hermann hat früher exzessiv Radsport betrieben und war ein hervorragender Läufer, auch über die Marathon-Strecke. Tennis haben beide gespielt, in der Mannschaft des TC Rot-Weiß Tuttlingen. Der 70-Jährige hat es bis in die Baden-Württemberg-Liga geschafft.

Tennisspielen geht auf die Knie. Das ständige Anlaufen und Stoppen – das schädigt den Knorpel. Als Hermann Schäuble vor 20 Jahren einen Golf-Schnupperkurs geschenkt bekommen hat, war schnell klar: Das könnte eine Alternative sein. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die körperliche Ertüchtigung ist konstant, geht aber nie in belastende Spitzen. Dazu kommt das Naturerlebnis, ebenso die Ruhe, verbunden mit der Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, wenn einem danach ist.

Und: „Man spielt eigentlich ständig gegen einen selbst. Dadurch hat man einen Anreiz“, sagt Hermann Schäuble, der Wettkampf-Typ. Es geht um das eigene Handicap, das man verbessern will. Vor fünf Jahren hatte er 12,6, heute sind es 15,5. Die Beweglichkeit lässt nach, auch wenn man noch so viel Sport macht.

Bis Ende 2018 hat er in der aktiven Mannschaft 65Plus seines Golfclubs Lugenhof bei Owingen gespielt. Die Gegner waren weit verstreut: bis Baden-Baden und in den Stuttgarter Raum. Doch einige der Team-Mitglieder mussten aufhören, damit war die Mannschaft dezimiert und musste sich von Turnieren zurückziehen. Denn die körperlichen Anforderungen sind hoch. Bis zu sechs Stunden dauert ein Turnier. Am Tag davor wird eine Proberunde gespielt, auch das dauert Stunden. Bei Wind und Wetter, bei Hitze und stechender Sonne. Mittlerweile spielt Hermann Schäuble Turniere alleine.

Der perfekte Tag

Ein perfekter Tag sieht für Schäubles so aus: Um 6 Uhr an den Bodensee starten. Dann Golf spielen und später im Club auf der Terrasse frühstücken. „Besser geht nicht“, sagt Hermann Schäuble. Wobei: Es gibt ja noch Portugal. In dem westeuropäischen Land ist die Dichte an Golfplätzen besonders hoch, vor allem an der Algarve. Der Monte Rei Golf- und Countryplatz hat es Schäubles besonders angetan. Eine traumhafte Landschaft, das Meer spielt die Kulisse, und ansonsten muss man sich als Golfer in der gepflegten Anlage um nichts anderes kümmern, als abzuschlagen.

Ist Golf elitär? Muss nicht sein, finden Schäubles. In Sigmaringen, wo sie angefangen haben zu spielen, sei es sogar recht bodenständig zugegangen. Hemdsärmlig, es wurde mit Bier angestoßen. In Owingen, wo Schäubles wegen der schönen Landschaft hin wechselten, ist es schon ein bisschen anders. Klar ist auch: In manche Clubs kauft man sich mit fünfstelligen Summen ein, die Jahresmitgliedschaft gibt es selten unter einem Tausender. Dazu kommt die Ausrüstung. Doch das Tuttlinger Ehepaar hat keine Kinder und kann nur auf sich selbst schauen. Zudem haben beide ihr Leben lang gearbeitet. Ihr Geschäft für Bürosysteme haben sie 2008 verkauft, Hermann Schäuble arbeitet aber nach wie vor ein bis zweimal die Woche dort mit.

Ansonsten steht das Hobby an erster Stelle. Die nächste Golf-Reise steht schon fest: Erst geht es an den Gardasee und dann nach Südtirol. In Österreich kennen sie fast jeden Golfplatz. Auch in der Schweiz golfen sie gerne und regelmäßig auf Teneriffa, wo sie im Spätherbst mehrere Wochen verbringen.