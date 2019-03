Tuttlinger Dekane beklagen Kontaktverlust zu DITIB

Nachdem Oberbürgermeister Michael Beck seinen geplanten Besuch in der Moschee abgesagt hat, haben sich nun die Tuttlinger Dekane Sebastian Berghaus und Matthias Koschar in einer Stellungnahme zu Wort gemeldet. Darin beklagen sie den verlorengegangenen Kontakt zu DITIB und wünschen sich, dass der Verband auch in Zukunft ein aktiver Partner ist.

In dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, heißt es: „Die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Tuttlingen blicken dankbar auf viele gute Kontakte zu den muslimischen Vereinen.“ Auch zur DITIB als einer wichtigen Vertretung vornehmlich der türkischstämmigen muslimischen Mitbürger habe seit langem ein vertrauensvolles Verhältnis bestanden. Die DITIB habe viele gemeinsame Projekte wie die Internationalen Begegnungsfeste mitgetragen. Auch hätten sich die beiden Dekane aktiv im Rahmen des laufenden Moscheebauprojekts der DITIB eingebracht.

„Seit einiger Zeit nehmen wir allerdings wahr, dass auf Seiten der DITIB bewährte und verlässliche Kontakte wegfallen“, heißt es in der Stellungnahme weiter. „Wir bedauern, dass es bisher keine Kontaktaufnahme des neuen DITIB-Vorstands mit den Vertretern der christlichen Kirchen in Tuttlingen gab.“ Die Nichtteilnahme der DITIB und anderer Vereinigungen am Integrationsbeirat und weitere irritierende Signale hätten die Dekane betroffen gemacht.

Lob von Koschar und Berghaus gab es hingegen für die Stadtverwaltung. „Wir nehmen das hohe Engagement der Stadt Tuttlingen und ihres Oberbürgermeisters für eine gelingende Integration wahr und wünschen uns, dass die DITIB sich in Zukunft in diesem Rahmen wieder aktiv und aufgeschlossen einbringt“, heißt es.

Das Alltagsleben von Tuttlinger Christen und Muslimen in der Schule, am Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit sei der Einschätzung der Dekane nach von Toleranz, Respekt, gegenseitiger Wertschätzung und Interesse am anderen geprägt. „Darüber freuen wir uns. Unsere Hoffnung ist, dass sich die DITIB diese gemeinsamen Werte vorbehaltlos zueigen macht und auch in Zukunft ein aktiver Partner im Dialog der Religionen bleibt“, heißt es am Ende der Mitteilung.