Tuttlinger Damen 30 hoffen auf den Klassenerhalt

Für den TC Rot-Weiß Tuttlingen beginnt die Sommerrunde. Das Aushängeschild ist wie im Vorjahr die Mannschaft Damen 30, die im zweiten Jahr in der Regionalliga Südwest spielt. Dieses Team um Mannschaftsführerin Claudia Pauli-Teufel startet am Sonntag, 6. Mai, mit einem Heimspiel in die Verbandsrunde. Für die anderen Rot-Weiß-Teams beginnt die Saison später.

In der Vorsaison überraschten die Tuttlingerinnen mit der Vizemeisterschaft. Die einzige Niederlage gab es gegen den Meister TV Feuerbach. Mit einer so erfolgreichen Saison rechnet man im Tuttlinger Lager diesmal nicht. „Die Regionalliga ist in diesem Jahr stärker besetzt. Mit Absteiger Reutlingen und Aufsteiger Böblingen kommen gute Teams hinzu, die man zu den Favoriten auf die Meisterschaft zählen muss“, stellt sich Claudia Pauli-Teufel auf eine schwere Saison ein. Die an Nummer eins spielende Tuttlingerin erinnert zudem an die vergangene Saison: „Damals haben wir einige Spiele nur ganz knapp mit 5:4 gewonnen. Das kann schnell auch mal anders herum ausgehen.“ Daher haben sich die Tuttlingerinnen den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt.

In der Auftakt-Begegnung am 6. Mai um 11 Uhr auf der heimischen Anlage in der Badstraße gegen TSG TV Germania Großsachsen/TC Heddesheim sieht die Mannschaftsführerin bereits ein Schlüsselspiel: „Wenn wir diese Partie gewinnen, sieht es gut aus. Wenn nicht, kämpfen wir wohl gegen den Abstieg.“ Da die Freiluft-Plätze erst seit einer Woche offen sind, mussten die Spielerinnen vornehmlich in der Halle trainieren. Eine nicht ganz optimale Vorbereitung.

Die Damen 30 des TC Rot-Weiß gehen mit folgenden Spielerinnen in die Saison: Claudia Pauli-Teufel, Sandra Grieble, Claudia Lock, Stefanie Werner, Jana Lenz, Tina Storz-Mazzeo, Heike Freyer und Claudia Hirschauer. Stefanie Werner fällt im ersten Spiel wegen einer privaten Feier aus.

Überbezirklich spielen vom TC Rot-Weiß noch die Damen 40 und Herren in der Verbandsliga und die Herren 65 in der Oberliga. Bei den Damen 40 verstärkt Cecile Wagner vom TC GW Möhringen an Position vier das Tuttlinger Team und vom TC Frittlingen hat sich Robert Frittrang den Donaustädtern angeschlossen. Auch er nimmt die Position vier der Herren 40 ein. Der Klassenerhalt ist das Ziel beider Verbandsliga-Teams.

Im Bezirk 7 spielen sechs Teams um Punkte: Herren I (Bezirksoberliga), Herren II (Bezirksklasse), Damen I (Bezirksoberliga), Damen II (Kreisstaffel 1, 4er-Mannschaft), Herren 40 II (Staffelliga). Dazu kommt eine neu gegründete Mannschaft Herren 50, die benfalls in der Staffelliga spielt. Die alte Mannschaft Herren 50 aus der Verbandsliga wurde aufgelöst, Guido Dollo aus diesem Team wechselte zum TC Harthausen.

Außerdem nimmt die Jugend des TC Rot-Weiß Tuttlingen als Spielgemeinschaft mit dem TC GW Möhringen mit zehn Mannschaften an der Sommerrunde teil.

Der Spielplan der Damen 30 des TC RW Tuttlingen in der Regionalliga: 6. Mai: TC RW Tuttlignen – TSG TV Germania Großsachsen/TC Heddesheim. – 13. Mai: SV Böblingen – TC RW Tuttlingen. – 20. Mai: TC RW Tuttlingen – TC Konstanz. – 1. Juli: TC RW Tuttlingen – TC RW Waldkirch. – 8. Juli: TC RW Gengenbach – TC RW Tuttlingen. TC Markwasen Reutlingen – TC RW Tuttlingen. Alle Spiele beginnen um 11 Uhr.