Tuttlinger Bogensportler holen Landestitel

Morgenstund‘ hat Gold im Mund: Diese Volksweisheit hat sich für die Bogensportler der Tuttlinger Schützengesellschaft am Sonntag bei den Landesmeisterschaften des Württembergischen Schützenverbandes gleich mehrfach bewahrheitet. Michael Glatz und Elke Rapp sowie die Damen-Mannschaft mit Rapp, Anja Bürmann und Tina Lehmann sicherten sich Platz eins.

Bereits für 7.45 Uhr war die Gerätekontrolle in der Sporthalle in Ditzingen angesetzt worden. Dementsprechend früh musste die Anreise – los ging es zu nächtlicher Stunde – erfolgen. Der Leistungsfähigkeit der Tuttlinger Schützen hat es nicht geschadet. Im Gegenteil: Mehrere Teilnehmer aus der Donaustadt durften sich nach dem Wettkampftag mit Edelmetall feiern lassen.

In der Compound-Juniorenklasse dominierte Michael Glatz mit 571 Ringen und holte sich die Goldmedaille. Und noch ein Tuttlinger schaffte es in dieser Klasse auf das Treppchen: Luis Jakobi errang Bronze mit 567 Zählern, lediglich ein Ring hinter dem Silbermedaillengewinner Adrian Veser aus Isny. Ebenfalls Gold sicherte sich Elke Rapp in der Compound-Damen-Masterklasse. Mit 563 Ringen ließ sie alle anderen Mitstreiterinnen hinter sich.

Weil aller guten und damit goldenen Dinge drei sind, beendete auch die Compound-Damenmannschaft mit Elke Rapp, Anja Bürmann und Tina Lehmann den Wettkampf auf Platz eins. Das Team sicherte sich den Landestitel ihrer Klasse mit 1656 Ringen vor dem Team vom BS Laichinger Alb (1545). In der Damen-Einzelwertung erreichte Anja Bürmann mit 551 Ringen den vierten Platz, Tina Lehmann kam mit 542 Zählern auf Rang sechs.

Eine Silbermedaille rundete das gute Bild der Tuttlinger noch ab. Armin Welte wurde Zweiter in der Compound-Jugendklasse mit 554 Ringen und musste sich nur Yannick Ortwein aus Sontheim um sechs Ringe geschlagen geben. In der Compound-Herren-Masterswertung belegte Ralf Bürmann den 16. Platz mit 543 Ringen. Von der Schützengilde Denkingen hatte sich Volker Bezner in der Compound-Herrenklasse qualifiziert und erreichte mit 561 Ringen den zwölften Platz.

Anfang Februar wird sich entscheiden, wer von den Tuttlingern die Qualifikationsringzahlen für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft vom 8. bis 10. März in Biberach geschafft hat und dort die Tuttlinger Farben vertreten wird.