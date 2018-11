Tuttlinger bewerten das Fahrradklima der Stadt

Wie ist das Radfahren in Deiner Stadt? Das will der Alllgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bis Ende November unter www.fahrradklima-test.de von deutschen Städten wissen. Tuttlingen macht mit und hat erstmals die Chance auf eine Wertung.

Macht Radfahren in Tuttlingen Spaß oder Stress? Gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium ruft der Fahrrad-Club ADFC alle zwei Jahre Radfahrende auf, das Fahrradklima ihrer Städte zu bewerten.

Seit Anfang September läuft die Online-Umfrage. Sie soll Aufschluss darüber geben, ob das Radfahren in Tuttlingen Spaß oder Stress bedeutet, ob Radwege von Falschparkern freigehalten werden und ob sich auch Familien mit Kindern beim Radeln sicher fühlen.

Mit 32 Fragen will der Test helfen, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung vor Ort zu erkennen. Die vergangenen Jahre schaffte es Tuttlingen nie in die Wertung, da zu wenig teilgenommen hatten. Nun will der ADFC Tuttlingen genügend Teilnehmer aktivieren, um einen Platz unter den fahrradbegeisterten Städten zu erringen.

Viele haben in Tuttlingen seit Befragungsstart andere Radler motiviert, beim Fahrradklima-Test mitzumachen. Und eine magische Grenze hat die Stadt schon geknackt: 109 Personen hatten zum Zwischenstand am 12. November bereits ihre Wertung abgegeben. Damit ist die Hürde von 50 Mindestteilnehmern geschafft und ein Ergebnis sicher. „So viele hatten wir gar nicht erhofft. Wir wollten nur die Mindestteilnehmerzahl erreichen. Und jetzt liegen wir schon überm Doppelten“, freuen sich Henner Lamm und Cornelia Lüth vom ADFC Tuttlingen.

In Region die Nase vorn

Prozentual hat Tuttlingen in punkto Teilnehmerzahl schon die Nase vor Städten wie Villingen-Schwenningen, Rottweil oder Singen. Besser noch: Mit 31 Teilnehmern pro 10 000 Einwohner liegt die Stadt nur kurz hinter Freiburg im Breisgau, wo im Schnitt 34 Personen pro 10 000 Einwohner teilgenommen haben.

„Eine Uni-Stadt mit Radlertradition wie Freiburg zahlenmäßig zu toppen, wäre ein Traum. Aber auch so haben wir als Neuling aus dem Stand schon ein stolzes Zeichen gesetzt und gezeigt, dass das Radfahrern den Tuttlingern wichtig ist“, so Lüth.

Unter www.fahrradklima-test.de kann jeder noch kurz seine Einschätzung abgeben. Die Umfrage läuft bis 30. November. Radbegeisterte werden gebeten, die Informationen weiter zu verbreiten. Der Test wird umso aussagekräftiger, je mehr Menschen mitmachen.

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert die Befragung. Ergebnisse werden im Frühjahr 2019 präsentiert.

Am Mittwoch, 28. November, treffen sich Radbegeisterte um 18 Uhr im Café des Kukav im Hauptbahnhof Tuttlingen auf Einladung des ADFC. „Wir möchten die Radbegeisterten in Tuttlingen vernetzen. Es geht um mögliche Aktionen und Zusammenarbeit zur Radbelebung und Radinfrastruktur in Tuttlingen und um mehr Radspaß in Tuttlingen überhaupt“, so der ADFC Tuttlingen in seiner Pressemitteilung. Alle Interessierten und Radbegeisterten seien eingeladen.

Logo und Grafiken zum ADFC-Fahrradklima-Test finden Sie im Pressebereich des ADFC auf www.adfc.de/presse.