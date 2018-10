Tuttlinger bei Bürger-Dialog

Zum Abschluss des Europa-Bürgerdialogs, zu dem das baden-württembergische Staatsministerium zufällig ausgewählte Bürger aus vier Regionen des Landes eingeladen hat, sind am vergangenen Samstag etwa 80 Bürger nach Stuttgart ins Neue Schloss gekommen. Darunter waren vier Tuttlinger.

EU-Kommissar Günter Oettinger rüttelte mit seinem Eingangsstatement auf; er warnte vor den Gegnern Europas und verwies auf die vielen Errungenschaften der Europäischen Union, die keineswegs selbstverständlich seien, sondern erkämpft wurden und durch wache Bürger ständig mit Leben gefüllt werden müssen. Wenn allein die Stadt Shanghai mehr Einwohner hat als Baden-Württemberg und Bayern zusammen, sei klar, dass nur ein vereintes Europa eine einigermaßen starke Stimme in der Welt haben werde. Nationale Alleingänge würden die Zukunft unserer Kinder und Enkel verspielen.

Staatsrätin Gisela Erler begleitete den Bürgerdialog, dessen Ergebnisse die Landesregierung in einen Ziel- und Maßnahmenkatalog für Brüssel übernehmen wolle.

„Was soll die EU tun…? Und was soll Baden-Württemberg tun…?“, waren die Leitfragen der acht Gesprächskreise zu so unterschiedlichen Themenfeldern wie „Migration, Soziale Gerechtigkeit, oder Europa erlebbar machen“.

Zum Abschluss stellte sich Gisela Erler („bis zu meinem dritten Schuljahr lebte ich in Tuttlingen“) für ein Foto zu den vier Tuttlingern, die sich den Samstag für den Europadialog in Stuttgart frei genommen hatten. Warum es in Tuttlingen sowenig Interesse an diesem Dialog gegeben habe, wollte Erler von den Donaustädtern wissen. Die waren auch ratlos, aber zufrieden, dass sie diese Möglichkeit, Europapolitik mitzugestalten, wahrgenommen hatten.