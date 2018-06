Tuttlinger bangen mit der Fußball-Nationalmannschaft

Rund tausend Fans haben am Sonntagnachmittag das erste WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland in der Donau-Arena in Tuttlingen gesehen – und dass, obwohl noch 30 Minuten zuvor ein ordentlicher Regenguss über dem Donauspitz niedergegangen war.

Die Stimmung war gut, aber noch etwas ausbaufähig, so wie das verlorene Spiel der Löw-Elf. In der Donau-Arena werden bis zum Finale alle Spiele dieser WM übertragen.