Tuttlinger Autor schreibt über Neckar

Buchautor Erwin Ulmer hat ein neues Buch geschrieben. Nachdem er sich in seinen letzten beiden Werken der „111 Orte, die man gesehen haben muss“- Reihe mit der Donau und der Stadt Ulm beschäftigt hat, widmet sich Ulmer nun dem Neckar.

Warum gibt es im Wirtshaus zu Rom nichts zu essen? Und wo befinden sich die engste Straße und die größte Männerunterhose der Welt? In seinem neuen Buch „111 Orte am oberen und mittleren Neckar, die man gesehen haben muss“ hat der Tuttlinger Autor Erwin Ulmer spannende, skurrile und ungewöhnliche Orte zusammengetragen. Es ist eine Liebeserklärung an eine Flusslandschaft. Dichter, Denker und Erfinder haben einst in der Neckargegend gewirkt und ihre Spuren hinterlassen. Die natürliche Schönheit der Landschaft schien ein großer Quell der Inspiration gewesen zu sein. Heute zieht die Region viele Naturfreunde und Abenteuerlustige an. Erwin Ulmer, von der Gegend ebenso begeistert, stellt ihre unglaubliche Vielfalt und besonderen Reize vor. Er führt an geschichts-trächtige und verwunschene Orte und erzählt deren Geschichte. Der Leser erfährt so unter anderem Wissenswertes über Schubarts Kerker im Museum auf dem Hohenasperg oder was es mit dem mysteriösen silbernen Ring von Trichtingen auf sich hat.

Der Erlebnisführer soll zu Streifzügen durch das obere und mittlere Neckargebiet anregen. Erwin Ulmer, Jahrgang 1949, wohnhaft in Tuttlingen, ist begeistert von der Schönheit und den Reizen seiner näheren und ferneren Heimat.

Bei zahlreichen Vorträgen und Veröffentlichungen war es ihm laut Verlagsmitteilung immer ein Anliegen, sein Wissen und seine Begeisterung darüber auf andere zu übertragen. Beim Verfassen des Buches sei er selbst überrascht worden, wie viel Faszinierendes es rund um den Neckar zu entdecken gibt.