Tuttlinger Ausbildungsnacht entwickelt sich zum Erfolgsgarant

Die siebte Auflage der Nacht der Ausbildung hat sich am vergangenen Freitag für Schüler und die Betriebe als großen Gewinn bei der Suche nach einem Praktikum oder einen Ausbildungsplatz herausgestellt.

Der Fachkräftemangel und das Buhlen um Azubis ist und bleibt ein Dauerthema – vor allem am wirtschaftsstarken Standort in Tuttlingen. Insgesamt 13 Betriebe aus Tuttlingen wirkten dem am vergangenen Freitag entgegen, öffneten bis in die Nacht hinein ihre Türen für die Schüler, die entweder mit Freunden oder im Schlepptau der Eltern sich über die vielseitigen Ausbildungsmöglichkeiten erkundeten und gleichzeitig die Betriebe kennenlernten. Nebenbei wurden sie mit Süßigkeiten, Cocktails und weiteren kühlen Getränken versorgt.

Den Blick auf die Klimaschränke, die Lehrwerkstatt und Teile der Produktion gestattete das Unternehmen Binder allen Interessierten – und die reisten in einer Vielzahl an. „Die Führungen wurden gut angenommen. Wir haben qualitativ sehr gute Gespräche geführt und sogar Termine mit Schülern vereinbaren können für einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz“, lobte Ausbildungsleiter Timo Haag die Veranstaltung. In der Lehrwerkstatt durften die Schüler eine Uhr montieren, auf die zuvor an einer Fräsmaschine der Name graviert wurde.

Die Firma Chiron verwandelte ihren Ausstellungsbereich in eine Partymeile. Mit einer Jazz-Combo der Musikschule und Führungen durch beispielsweise die Endmontage ihrer Maschinen sorgten sie für eine Magnetwirkung bei den Jugendlichen.

Die Nacht der Ausbildung bietet für die Firmen ohnehin eine ideale Möglichkeit, sich, ihre Angebote und Räumlichkeiten zu präsentieren. Dieser Meinung sind auch die Freundinnen Lara Schlennstedt und Julieta Dalmann aus der achten Klasse der Realschule Mühlheim, die gemeinsam durch die Ausbildungsnacht zogen: „Wir finden die Nacht der Ausbildung besser als die Ausbildungsbörse. Wir haben die Firmen viel genauer kennenlernen können und einen sehr guten Einblick erhalten. Ebenso sind wir immer gut informiert worden“, finden die beiden, die fündig geworden sind: „Wir haben nach einem Praktikum gesucht und können uns vorstellen, dieses beim Landratsamt zu absolvieren“, sagten sie zur aufschlussreichen Findung eines Praktikumsplatzes.

Einen Höhepunkt hatten auch die Tuttlinger Stadtwerke parat. Mit einer exklusiven Technikführung durch den Maschinenraum des Tuwass lockten sie zahlreiche Interessierte an. Auf einem Rad sorgten diese für die nötige Energie, um ein Windrad in Bewegung zu setzen. „Wir hatten mehr Besucher als im vergangenen Jahr und die Qualität der Besucher war gut. Wir sind auch im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder mit dabei“, sagte die kaufmännische Ausbildungsleiterin Ann-Kathrin Kuske.

Der Abend bot zahlreiche Mitmachaktionen. So stellte beispielsweise das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt vom Landratsamt in Sekundenschnelle die Körpergröße der Schüler fest. Bei der AOK flogen die Jugendlichen im Escape-Room ins virtuelle Weltall, beantworteten Fragen dazu und wurden anschließend auf ihre Reaktion getestet.

Mehr als 220 Besucher

Hoch gelobt wurde die Nacht der Ausbildung auch vom gewerblichen Ausbildungsleiter von Stryker, Manuel Schmalhofer, der mehr als 220 Leute bei der Veranstaltung registrierte. „Wir haben für den Sommer noch einen Ausbildungsplatz als Mechatroniker frei. Hierfür gab es eine sehr konkrete Anfrage eines Interessenten, der bereits in der nächsten Woche mir seine Bewerbung schickt“, erklärte Schmalhofer von Stryker, die ebenso im nächsten Jahr wieder fester Bestandteil der Veranstaltung sein werden.