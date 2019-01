Tuttlinger Arbeitsagentur geschlossen

Die Geschäftsstelle Tuttlingen der Agentur für Arbeit Rottweil/Villingen-Schwenningen ist wegen einer defekten Heizungsanlage am Dienstag für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Dienstgebäude in der Werderstraße 19 ist so stark ausgekühlt, dass ein Aufenthalt laut Mitteilung der Arbeitsagentur für Kunden und Mitarbeiter nicht zumutbar wäre.

Wer sich am Montag, 21. Januar, oder am Dienstag, 22. Januar, arbeitslos melden müsste, kann dies ohne Nachteile voraussichtlich am Mittwoch nachholen. Dann ist die Dienststelle wieder von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet.