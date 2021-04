Tuttlinger Aesculap AG darf Belegschaft ab Mitte Mai impfen

Wie befürchtet, war die offizielle Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Ravensburg am Donnerstag trügerisch: Wegen eines Übermittlungsfehlers beim Landesgesundheitsamt waren mehr als 130 neue Coronafälle zunächst nicht in die Statistik eingeflossen.

Am frühen Freitagmorgen hat das Robert-Koch-Institut das Ergebnis nun korrigiert. Die Inzidenz schnellt dadurch von zuletzt 126,1 auf 175,2 in die Höhe. In der kommenden Woche drohen damit im Landkreis Ravensburg wieder Schließungen von Schulen und Kindergärten.