Tuttlinger A-Junioren schalten Young Boys Reutlingen aus

Die Fußball-A-Junioren des SC 04 Tuttlingen haben durch einen 2:0-Sieg gegen die ebenfalls der Verbandsstaffel angehörenden Young Boys Reutlingen das Achtelfinale im WFV-Pokal erreicht. Dort genießen die Tuttlinger am 3. Oktober um 10.30 Heimrecht gegen den derzeitigen Oberliga-Tabellenvierten SGV Freiberg.

Der hartumkämpfte Sieg für den SC-Nachwuchs war am Mittwochabend in der schnellen, intensiven Partie auf dem kleinen Rasenplatz des Donaustadions aufgrund der größeren Zahl klarer Torchancen verdient. Vor rund 60 Zuschauern brachte Muhammed Elmas den SC 04 in der vierten Minute mit einem platzierten Flachschuss aus halblinker Position in Führung. Samuel Benz scheiterte in der 30. Minute am Reutlinger Torwart und traf zehn Minuten später, nachdem er sich auf der linken Seite durchgesetzt hatte, nur den rechten Pfosten. Zwei Minuten vor der Pause parierte Gästetorwart Libbecio einen an Elmas verschuldeten Foulelfmeter von Benz.

Nach dem Seitenwechsel zielte Benz frei vorm Keeper vorbei und war dann auch an der nächsten aufregenden Szene beteiligt; Reutlingens Schlussmann wehrte gut fünf Meter vorm Strafraum den Schussversuch des Tuttlingers mit der Hand ab und sah die rote Karte. Fünf Minuten später traf Benz nach Elmas-Flanke erneut nur den Pfosten.

Ansonsten verloren die Tuttlinger nun aber in Überzahl ihre spielerische Linie, Reutlingen drängte mächtig auf den Ausgleich und hatte nebst weiteren Chancen ebenfalls Pech mit einem Pfostentreffer. Erst in der 92. Minute sorgte Benz nach einem schnellen Konter mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung.

Schiedsrichter Fotis Josifidis (Onstmettingen), der neben der roten auch sieben gelbe Karten (4/3) zückte, leitete gut. (roha)